Житель Калужской области вернул 550 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля
Мужчина должен был вернуть банку 512 тысяч рублей, а также отдать коммунальщикам 3 тысячи за вывоз мусора, но с долгами не рассчитывался.
Приставы запретили ему выезжать из страны, арестовали счета, а потом арестовали автомобиль «Шевроле Кобальт».
Чтобы машину не выставили на торги, мужчина нашел деньги. Заплатить пришлось и исполнительский сбор в 35 тысяч рублей.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....