Житель Калужской области вернул 550 тысяч рублей, чтобы не лишиться автомобиля

О должнике из Думиничей в четверг, 1 августа, рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Мужчина должен был вернуть банку 512 тысяч рублей, а также отдать коммунальщикам 3 тысячи за вывоз мусора, но с долгами не рассчитывался.

Приставы запретили ему выезжать из страны, арестовали счета, а потом арестовали автомобиль «Шевроле Кобальт».

Чтобы машину не выставили на торги, мужчина нашел деньги. Заплатить пришлось и исполнительский сбор в 35 тысяч рублей.