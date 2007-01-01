Поисковики напомнили калужанам о правилах безопасности во время походов

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" составил памятку для жителей области. Все это рекомендации необходимо учесть перед походом.

– Обязательно предупредите близких, что вы ушли в лес. Сообщите им примерный маршрут и время возвращения. Если что-то пойдет не так, они свяжутся со спасателями и инициируют поиск.

– Зарядите телефон и возьмите его с собой, даже если уходите на 15 минут.

– Захватите непортящийся и калорийный перекус (шоколадный батончик, орешки, печенье), воду - не менее 1 литра на человека. – В вашем рюкзаке обязательно должны быть: свисток, фонарик, спички/зажигалка, компас (если умеете им пользоваться).

- Не забудьте свои ежедневные лекарства, если вы принимаете что-то на регулярной основе – даже если вы планируете вернуться домой до следующего приёма препарата.

– Оденьтесь достаточно тепло, в непромокаемую и яркую одежду. Можно купить на заправке сигнальный жилет и закинуть в рюкзак (места не занимает, а пригодиться может в разных ситуациях).

- Уделите особое внимание обуви – в туфлях, шлёпках, босоножках, кедах, мокасинах и прочей промокающей и потенциально травмоопасной обуви в лес не ходят. Сапоги, берцы, любая другая обувь, фиксирующая голеностоп.

Обратите внимание, чтобы рюкзачок с запасами был собран у каждого участника похода, в том числе у детей, потому что гуляют часто вместе, а теряются по одному. Позаботьтесь о безопасности каждого заранее! Если вы потерялись, то: – Остановитесь. Сохраняйте спокойствие. – Позвоните в 112. Даже если на телефоне нет сети, появится кнопка SOS или «экстренный вызов» — это то, что вам нужно.

Если есть возможность, позвоните родным, коротко расскажите, что произошло. Берегите заряд батареи для связи со спасателями, попросите близких не звонить без необходимости.

– Приготовьте место, где вы будете ждать помощь. Старайтесь не промокнуть и не замерзать. Разведите костёр, сделайте укрытие из веток или спрячьтесь от дождя под густым деревом.

- Отвечайте шумом на любой шум. Если голос сел/нет сил кричать - вот тут-то и может пригодиться свисток. Если забыли свисток - стучите палкой по дереву.

- Даже если очень устали - постарайтесь не уснуть. Спасатели и поисковики будут вам кричать, звать вас по имени. Их важно услышать.