Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту

Нам стали известны подробности восстановительных работ на склоне музея истории космонавтики в Калуге.

Ошибки проектировщиков привели к тому, что все необходимые изыскания пришлось делать заново. Теперь эти работы снимут проблему оползней на склоне. В ближайшее время, здесь начнутся буровые работы. Все нюансы процесса нам рассказал руководитель УКСа Калуги Михаил Шубин.

Как выяснилось, проблема заключалась в том, что проектировщики изначально сузили ширину свайного защитного поля склона.

Сэкономили на свою голову

Первое обрушение склона у второй очереди музея истории космонавтики, произошло в начале января 2023 года. С тех пор зияющая дыра под ракетой стала печальной визитной карточкой города. Про нерадивых строителей высказались, наверное, буквально все СМИ региона, доставалось им и от калужан. Действительно, картина с оголенным скелетом свай выглядела ужасно.

Как выяснилось, проблема возникла из-за первоначально созданного проекта. Специалисты не учли особенности грунта. В результате не были запланированы необходимые водоотводные каналы. К тому же, два ряда укрепляющих склон свай не охватывали всю ширину склона.

Экономия (или банальная халатность) привела к тому, что ливневые стоки пробили грунт с двух сторон свайной стены. Там же, где была подпорная стенка – обрушений грунта не было. Даже визуально видно, что основные разрушения произошли у боковой лестницы со стороны ракеты и с другой стороны, именно там, где заканчивалась подпорная стенка.

Как говорят специалисты, если бы стенку продлили метров на 30-40, то ничего бы и не случилось.

Быстро не исправить

Склон – это не грядка на дачном участке, к тому же рядом огромный объект – вторая очередь музея истории космонавтики. Кстати, все панические предсказания о падении ракеты являются полнейшим бредом. Ракета стоит на своем, отдельном мощном фундаменте и никакие оползни ей не страшны.

Для решения проблемы город обратился в Московский НИИОСП имени Герсеванова. Это крупнейший специализированный институт в области оснований и подземных сооружений, он ведет свою историю с 1931 года.

Перед этим на склоне были вновь проведены геологоразведочные изыскания. Специалисты пробурили несколько 30-метровых скважин.

Непосредственно на склоне смонтированы бетонные подъезды и площадки для размещения техники.

Московский институт разработал новый проект. Все эти действия городу удалось закончить практически за один год. Для тех, кто хоть раз сталкивался с вопросами проектирования и прочих моментов подготовки к стройке, поймут, что быстрее получить все необходимые заключения, одобрения и подписи под огромным количеством документов невозможно.

- Мы предоставили московскому институту имени Герсеванова всю необходимую информацию, - рассказал руководитель УКС Калуги Михаил ШУБИН. - В июне нам предоставили рабочую документацию на работы по укреплению склона по так называемым противоаварийным мероприятиям.

Для работ на склоне из Москвы привезли специальную буровую установку. «Выбить» ее оперативно тоже достаточно сложно, потому что таких установок в России немного и они все расписаны на годы вперед.

В результате, сегодня буровая машина уже стоит у склона и ждет начала работ, которые запланированы на ближайшее время.

Что будут делать

Планируется вбить в склон три ряда огромных железобетонных свай. Каждая диаметром в один метр. Всего это более 150 конструкций. Спецмашина бурит скважину, делается опалубка, затем устанавливается арматура и все это в итоге заливается бетоном.

Верхняя подпорная стенка длиной 22 погонных метра, здесь сваи уйдут на самую большую глубину – до 24 метров. Средняя стенка – 48 метров с глубиной свайного поля более 18 метров и, наконец нижняя – 82 погонных метра и тут сваи уйдут на глубину около 13 метров.

Кроме этого, на склоне будет выполнен так называемый перехватывающий дренаж. Вода уже не будет произвольно стекать по склону, а пойдет по трубам к построенной в прошлом году системе ливневой канализации, что исключит замачивания грунта и оползневые процессы.

- Все работы по устройству подпорных стенок мы планируем завершить за три месяца, - пояснил Михаил Шубин, - таким образом в октябре, думаю, этот этап закончим. Во время этих работ перекрытия дороги на набережной не будет.

Как только будут построены подпорные стенки, дренаж и проведут засыпку склона, откроют для прохода и лестницу от музея на набережную.

В следующем году, весной на склоне начнутся восстановительные работы по благоустройству. Проектное решение его сейчас разрабатывается. Безусловно, будет восстановлена геометрия склона, возможно проложены существовавшие дорожки с противоположной от нынешней лестницы стороны и посажены деревья.

- Уверен, что после завершения всех нынешних работ по укреплению склона у музея истории космонавтики, проблема уйдет в прошлое, - заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.