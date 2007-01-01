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Главная Новости Общество Что почитать? Почему люди верят дезинформации, как умирали динозавры и что будет, если мечты сбудутся — 5 эксклюзивов в сервисе книги билайн
Общество

Что почитать? Почему люди верят дезинформации, как умирали динозавры и что будет, если мечты сбудутся — 5 эксклюзивов в сервисе книги билайн

Читайте эксклюзивы и другие произведения месяц бесплатно
14:02 31.07
0 317
Читайте KP40.RU:

Социологический разбор о вере в теории заговоров, история школьников, чьи мечты сбылись или мир динозавров, исчезновение которого палеонтолог описал буквально по часам — всё это книжные новинки сезона, доступные в сервисе книги билайн (6+). Читайте уже сейчас — первый месяц бесплатно.

«Как умирали динозавры: Убийственный астероид и рождение нового мира» (12+)

Известный палеонтолог Райли Блэк воспроизводит картину событий массового вымирания мелового периода на примерах конкретных животных так, словно видела их своими глазами. Всё начинается в преддверии катастрофы, а затем разворачивается уже после неё: через час, день, месяц, год, столетие и до миллиона лет после столкновения нашей планеты с астероидом.

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«Время заблуждений: Почему умные люди поддаются фальсификациям, распространяют слухи и верят в теории заговора» (12+)

Дэн Ариели, известный социолог, уделяет особое внимание феномену заблуждений, рассказывая, почему рациональные люди утрачивают способность мыслить критически и принимают на веру откровенно ложные факты. Он не просто ведет читателя по лабиринту дезинформации, а предлагает методы и рекомендации, помогающие разобраться в инфопотоке. Книгу уже успел оценил всемирно известный историк Юваль Ной Харари и выразил надежду, что идеи и советы, приведенные в ней, позволят защитить социум от разрушительного воздействия дезинформации.

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«Юми и укротитель кошмаров» (16+)

Это часть уникальной вселенной Космер, где происходит действие нескольких фэнтези-произведений Брендона Сандерсона, и одна из самых долгожданных новинок в жанре азиатское фэнтези. Книга повествует о Юми и Никаро, живущих в абсолютно разных мирах. Она — повелительница духов, её удел — самоотверженное служение. Он — художник, способный с помощью живописи укрощать кошмары. Однажды духи обращаются к Юми с просьбой освободить их, обещая, что в этом ей поможет герой (Никаро), но не предупреждают, что с ним придётся обменяться телами. Погрузиться в необыкновенную историю позволяют сопровождающие её волшебные иллюстрации, созданные художником Netflix Алиёй Чэнь.

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«Это наш 4 «Н» (6+)

Новинка от живого детского классика и автора книги «Календарь ма(й)я» Виктории Ледерман. Представьте себе, что у вас в школе появился автомат с мороженым. А может быть, вы хотите устроить необыкновенный день рождения или придумать способ получать только четвёрки и пятёрки, да ещё всем классом? У ребят из класса 4 «Н» эти мечты сбываются. Правда, не совсем так, как им представлялось, но это уж как в жизни: хотели — получите, но имейте в виду, что могут быть неожиданности.

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«Бог, которого не было» (18+)

Это первая книга, и даже не одна, а целая трилогия, от известного режиссера и сценариста Алексея Френкеля. Роман-исповедь повествует о почтовом отделении в Иерусалиме, рядом со Стеной Плача. Именно туда приходят все письма, где в графе «Получатель» написано: Бог, Всевышний, Отец Небесный и т.д. Конверты вскрывают, а письма закладывают в расщелины Стены. Считается, что так Бог быстрее узнает и скорее отреагирует. Двадцатилетний парень, приехавший из России, получает эту нехитрую работёнку. Читать письма категорически запрещено, но однажды герой не сдержался и ответил на одно, потом ещё на одно, и ещё. Вместе с надеждой у человечества появились вещественные доказательства — их молитвы услышаны, а ответы получены в письмах.

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Лента комментариев
ILR

Так это наверное не Владимир Горбачёв должен проспонсировать, а тот кто допустил всё это, кто что-то не учёл, кто где-то сэкономил и кто на этом "заработал".😟

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
17:13 31.07
3 1617
Неместный..

Проспонсируете? Нормальная туя сорта Брабант или Смагард больше метра высотой стоит около 5000 рублей. На букву надо штук 15, что бы было заметно. В пол миллиона легко выйдет с грунтом для хвойников и витаминами.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
16:25 31.07
3 1617
mik27

главный вандал рынок уничтожил

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:46 31.07
4 2457
Владимир Горбачёв

Можно сделать на склоне посадку из туй в виде надписи - К А Л У Г А.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
15:07 31.07
3 1617
Василёк

вот что назвается: - "ни ума - ни фантазии"...

...
Праздники
В Калуге четыре пары поженятся в сквере Волкова
13:04 31.07
1 838
Василёк

как активность вандалов связана с уничтожением рынка, можно пояснить ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
13:03 31.07
4 2457
Василёк

нормальный сквер был когда-то для прогулок... а теперь одни заборы

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
13:00 31.07
2 1136
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 31.07
2 918
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 31.07
3 5032
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 31.07
2 918
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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