Троицкая бумажная фабрика 238 лет хранит секреты производства уникального пергамента

Троицкая бумажная фабрика — ​одно из старейших предприятий в нашем регионе — ​основана в далёком 1786 году.

Вот уже 238 лет предприятие славится как своей уникальной продукцией, так и людьми особой закалки, руками которых создаётся пергамент, качества которого не может достигнуть ни один из конкурентов.

Сегодня фабрика помимо пергамента производит бумагу для упаковки и стерилизации медицинских изделий, ламинированную бумагу, трёхслойную кашированную фольгу и влагопрочную бумагу. Покупатели продукции Троицкой бумажной фабрики расположены в 46 странах на шести континентах.

Около двух лет назад предприя­тие вошло в состав группы компаний «Объединённые бумажные фабрики», что стало для него новым витком развития.

В сердце производства

Заводчане искусно освоили уникальную профессию пергаментщика и бережно хранят традиции производства. Однако некоторые секреты удалось узнать журналисту «Калужского перекрёстка», которая побывала в самом сердце двухсотлетнего предприятия — ​на пергаментных машинах.

— 20 июля исполнилось ровно 35 лет, как я пришёл на производство, — ​рассказывает старший машинист пергаментных машин Евгений Николаевич Матюков. — ​Пергамент производится из белёной лиственной целлюлозы — ​возобновляемого сырья, экологически чистого, не засоряющего природу. В ­общем-то технология не меняется уже 200 лет. Пергамент можно получить только при помощи серной кислоты. Но, конечно, ­что-то изменилось, улучшилось, ​например, оборудование. Начинал я работать на примитивном, древнем. Если сравнить с тем, на котором работаем сейчас — ​это как с трамвая на вертолёт пересесть.

Наша задача была — ​освоить новое оборудование. Я единственный, кто прошёл этот путь с начала и до сегодняшнего дня. Конечно, чувствую себя хранителем секретов, ведь в России больше никто не владеет искусством производства пергамента.

Десятки ванн для пергамента

Как именно создаётся уникальный продукт, мне показал начальник производства пергамента Виктор ЛЕВИН.

Виктор Юрьевич пришёл на фабрику в 2001 году как студент-­третьекурсник Кондровского техникума. Сначала учебная практика, потом работа на летних каникулах, ​с тех пор здесь и задержался, работает более двадцати лет.

— Иногда себя чувствуешь чуть ли не динозавром, который выжил, — ​с юмором говорит Виктор Юрьевич, проводя меня мимо огромных производственных механизмов, валиков и ванн. — ​В производственную тайну у нас посвящены порядка 40 человек.

Как пояснил начальник производства пергамента, всё начинается с бумаги-­основы шириной более двух метров, она устанавливается на раскат — ​множество крутящихся валиков, которые тянут вперёд за собой бумагу, окуная и пропуская её через десятки технологических ванн: три пергаментирующие с серной кислотой, 11 ванн проточной промывки, которые соединены в шахматном порядке, в промывных ваннах обыкновенная вода идёт навстречу движению пергамента и вымывает кислоту, остатки отжимаются. После ещё множество ванн эффективной и дополнительной мойки, затем особые ванны, в том числе с раствором глицерина, ​чтобы пергамент был мягкий, его можно было сворачивать, держать в руках. После — ​сушка.

Так бумага-­основа проходит долгий путь, чтобы в конце стать тем самым уникальным продуктом — ​троицким пергаментом.

Завод как главная семейная ценность

Наблюдая за процессом производства и заводчанами, понимаю, что на фабрике работают только те, кто искренне полюбил своё дело, люди стойкие, потому что такая работа не каждому по силам. Коллектив сплочённый, работают сообща, выполняют одну задачу.

— Новый собственник предприя­тия делает шаги, заботясь о судьбе завода, — ​рассказывает Виктор Левин. — ​Вкладываются средства в оборудование, проводятся ремонты. В индустриально-­педагогическом колледже города Кондрово возрождён набор студентов-­технологов бумагоделательного производства — ​наших будущих сотрудников. Первая группа начнёт обучение уже в сентябре текущего года. Сейчас наша фабрика держится на работниках старой закалки, молодёжи мало. Не хочется потерять то, что мы имеем.

Здесь работал мой прадед, моя бабушка, мой отец, я. Теперь мой сынишка, ему пять лет, всё время говорит: «Ну когда же ты меня отвезёшь на свою работу? Я хочу посмотреть!»

За 238 лет Троицкая бумажная фабрика преодолела множество трудностей, но каждый раз выходила из них с поднятой головой, неся знамя единственного производителя настоящего пергамента. Теперь, когда предприятие, прославленное трудами поколений, попало в руки профессионалов бумажного производства, у всех заводчан появилась вера в то, что дорогая их сердцу фабрика будет процветать.

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