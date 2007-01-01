Корреспондент «КП» побывал в роли курсанта школы тактической медицины

Тактмед – это наука оказания первой помощи раненому на линии боевого соприкосновения.

Далеко не все выпускники школы попадут в боевые условия.

Тем не менее, желающих получить навыки первой помощи более чем достаточно.

Ведь и в мирной жизни можно оказаться в ситуации, когда умелые и быстрые действия спасут кому-то жизнь или здоровье.

Спасти и сохранить

Организатор курсов – Автономная некоммерческая организация «СодружестВО». Ее руководитель Вадим Лавриченко получил первые навыки полевой медицины еще на службе в армии.

- Когда разгорелся конфликт на Донбассе, я сразу понял, что на этом дело не остановится, - говорит Вадим. – Было совершенно очевидно, что эти тяжелые события рано или поздно коснутся каждого. И уже тогда пришло понимание – людей надо учить.

Инструктаж перед тренировкой

Чтобы правильно учить – нужно научиться самому. Инициативу Вадима поддержал известный военный врач, в прошлом офицер ополчения Донбасса, автор множества книг по тактической медицине Юрий Евич. Он поделился своим богатейшим опытом, дав старт новому в Калуге направлению.

Впрочем, залог успеха – постоянное совершенствование. Став сертифицированным инструктором, Вадим продолжил обучения и много времени проводит в поездках, накапливая новые знания и навыки.

Тактмеду все возрасты покорны

Воскресным утром возле офиса «Содружества» выстраивается вереница машин. Группа людей в камуфляжной форме привлекает любопытные взгляды.

Автоколонна выдвигается за город на импровизированный полигон, где можно создать максимально реалистичные условия для тренировки.

На месте к нам присоединяются курсанты из Козельска, Сухиничей. Удивляет состав участников – от школьника до убеленного сединой священника из Оптинского монастыря.

Курсы открыты для всех желающих. Здесь можно встретить и рабочего, и солидного бизнесмена, и даже медика, который, казалось бы, и так все должен знать. На самом же деле, полевая медицина – направление специфическое и во многом отличается от традиционной.

Дарья

Работник Скорой помощи На скорой все происходит иначе: ты человека перевязал, вколол препарат – и поехали в оборудованной машине в полноценную больницу. Здесь же никуда сразу не поедешь, спасать человека нужно на месте.

Также существует договоренность, по которой тактмеду обучают профессиональных военных.

Количество желающих пройти курсы сейчас превышает физические возможности инструкторов, новых курсантов только прибывает. При этом никакой оплаты за учебу не требуется. Единственное, желателен небольшой взнос на расходные материалы. Это в том числе жгуты, которые участники оставляют себе.

Точность и скорость

По статистике, порядка 80-90 процентов боевых ранений являются осколочными и приходятся на конечности. В то же время, кровопотеря - первая и основная причина летального исхода на поле боя.

Поэтому первое и основополагающее упражнение – наложение жгута. Причем не только товарищу, но и самому себе, ведь далеко не всегда в условиях боя рядом будет фельдшер или другой помощник, рассчитывать нужно в первую очередь на самопомощь.

Помоги себе сам!

Накладывать жгут нужно не только правильно, но и максимально быстро, счет идет на секунды, ведь при сильном кровотечении человек стремительно слабеет. Обеспечить достаточное натяжение, не допустить зазоров между витками, принять правильное положение на земле – все эти моменты требуют отработки и автоматизма.

Правильно наложенный и завязанный жгут не нуждается в постоянном контроле натяжения. Но если возможность контроля есть, можно воспользоваться более быстрым и простым в обращении турникетом. Как правило, и то и другое входит в состав тактической аптечки.

И еще нужно не забывать написать точное время наложения – это понадобится медикам после эвакуации раненого из «красной зоны». Надпись делается маркером на доступном и чистом участке кожи – например, на щеке.

С.В.О. – слышу, вижу, ощущаю

Для полевого медика это не просто слова, а своего рода алгоритм, по которому определяется состояние раненого.

Сам процесс осмотра начинается с мер безопасности. Нужно поставить на предохранитель и убрать оружие. Затем проверить пластины бронежилета – под ними вполне может оказаться граната без чеки. Мы знаем случаи, когда раненые минируют себя, чтобы не попасть в плен.

Броня снимается и начинается осмотр. Проверяется пульс, дыхание. Тщательно обследуются и ощупываются все участки тела, и, если на перчатках обнаружены следы крови, принимаются меры.

По правилам, родившимся в боях

Кстати, тут вступает в действие второй ключевой алгоритм, он именуется К.У.Л.А.К. Расшифровка – Кровь, Удушье, Легкие, Артерии, Колотун (характерный озноб при ранении).

По правилу К.У.Л.А.К выполняются нужные действия – останавливается кровотечение, осматриваются и прочищаются дыхательные пути, заклеиваются специальным окклюзионным пластырем проникающие ранения в корпусе, применяется спасательное одеяло и грелки.

Эвакуация бойца на жестких или мягких носилках тоже подчиняется своим правилам. В частности, вынос производится ногами вперед, это облегчает контроль за состоянием, да и раненому так комфортнее.

Иногда упражнения комбинируются с элементами военной подготовки. Отрабатываются реальные ситуации: например, штурмовая группа передвигается в «красной зоне» и попадает под обстрел, кого-то ранят. Нужно не только принять неотложные меры, но обеспечить огневым прикрытием группу эвакуации.

Вадим Лавриченко

Руководитель АНО "СодружестВО" Не так давно наш выпускник, разведчик, получил ранение под Артемовском. Осколок 120-миллиметровой мины попал ему в плечо, перебив кости и повредив артерию. Он немедленно, как мы учили, применил турникет – в результате выжил. Мы встречались, он восстанавливается и готовится вернуться в разведку. И таких ребят у нас немало.

У всех энтузиастов-добровольцев, как правило, одна общая проблема – материальный ресурс. Накладных расходов у «Содружества» немало, ведь инструкторы проводят выездные занятия даже в зоне СВО. А, например, покупка качественного медицинского манекена с имитацией ранений – это сотни тысяч рублей.

- Системная работа требует системной поддержки, - говорит Вадим. – Постоянных спонсоров, которые могли бы помогать с решением наших проблем, пока не нашлось. Держимся на плаву своими силами и в свое личное время.