+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Серая цапля попала на видео в калужском лесу
Общество

Серая цапля попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
0 274
Читайте KP40.RU:

Запись с помощью фотоловушки сделали в заповеднике «Калужские засеки».

- Цапля для медитации: посмотрите на прекрасную замедленность птичьих движений! Кино! – прокомментировали 31 июля в заповеднике.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
0%
0%
40%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 сегодня
2 534
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 сегодня
3 4856
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 сегодня
2 534
shurup

Так-то это был небольшой сарказм.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
10:34 сегодня
4 2419
harier

Вы продолжаете угорать и издеваться над сайтом?

...
Происшествия
Беспилотник сбили в Калужской области
08:33 сегодня
1 1163
shurup

Ранее городской голова Дмитрий Денисов рассказывал, что корты строит частная компания, бюджетные деньги на них не тратят.

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
07:46 сегодня
1 978
ILR

Стыдиться должны не жители, а те кто делает через одно место, ворует при строительстве и те, кто должен следить за всем этим.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
19:22 30.07
4 2419
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 30.07
2 2193
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 30.07
1 4448
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 30.07
4 2419
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkRMYVpsSVcySzhsVXBXR29XbzBmMlE9PSIsInZhbHVlIjoieVU3ZnJOd1NsWituR1BOejFJM3NnOWFDY2dIV0lCV0E0Wnc2SnBiWEtxcGtSclJHbm1EYXA5bGlSTU8rRkl3ZGFYRU11S0NPVDBDaDZXR3RMZHpmME1VNEtrcVpGSU51bWhoUytvZ1dtY05keUdNZ3Fyc3JKdmo4aUVkZkpzc0Nxc0hjdXVRMWdCc3RXWUdNd0k4MEZwaVZHVitjeTRBMEFqMkUwWm02RG1mN3dKV0lBTXhUald0QTM4R3k1TWxFTVMxVC9tY0NFZDY4dmtaQmhCeElTTDBGek92VW82RmdrT1ZnZE1BUUs2dHo1aUVsaVZER2ZFZGt1bnV2bHNraXNVek9jYS9JTndYRkU5aXFydXJmMGxRL2hRYnpmWEVMSSs3VUk2UzBnQWxVMWtldDRoRkNpVXpJcEhPTTIzTzVPTStmWnNyWHBTb0c4cllQRWl0aUhXOExuU24wWGV6cmFPTEJtQ1k0eHFTZDlOeVphbi85NWF3SXk3dEtyVkNJNmVJSVZONWhRYTJIMGpjcUN5dHEwSDh6MFNnNnJqOTVpZWxMTjZBQkM2RXYzWHFvVUw3L3AxTDdUZzFOc2pMMVpXUitKT283cGp4TUxxbzVRZEhCajlJS3BLK0xmN3B5a0E1UXRDWDYySjlYOUl3aEJxei9IZVJLYVBpSGFzRTNmVXpoamVoMzVmdkVJWS85Q3hxS3V2b2NQVVY4RklSNzhiZUJ2R1N2NUN1TjlwZnV2UTFjeFpiQ1lLWGJaSHNZWGFwcmJrY0x2NEhvcmdIazdnN3RzRTYxVXkzOTlTU1Bsc0lWY1JJTm8rRDRQQjVLYWN0aUdPN1dLMEN6REVUdSIsIm1hYyI6ImE5OThlZTVhY2M2ZTdlZmZiYjIyNWMyY2I0YzJjM2RkYzg1ZmM5MWJkZDE4NmVhMTVhNzJlOTdmOWY0NTgyNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InBJUTJhdlZlMUo4clc1Q1NMRWNES1E9PSIsInZhbHVlIjoiTHZjZ0N0TFZtS2xQdnJOOHFYc2pHbEg3VWp1cjdHQTRqeENnSkhMR3pkN1pNMWk5SFZJR2hiSlJ2TVZxSGtuZ29FWm93T3pYZ28weXFaOENPcXNHTmVYL2VFdTVaUTNNaHl6bTB0eE9aVVEzYkNLcWovbWhObUxYd0NKNGpFWWRpUmVrY1BkNlp4UWN1eFRWekFEYmo0QXZPckxxa1VOcmtnS3IxM0QvNFN2ZnVpYjl4VmlybjMzNFZiQmdtWG1WRldvemI5cmZ0Z0lEeUZJcmwwek0rYUwxQWhIWjZYT0xYREM0elF4VVpnU0svSUcvdFlITlIwejdDUHVkR0lJUU1SaU9Od3I2VjhmaUtaRDY1aW1FQlFIRDdFWERncVBWYlpyc2ZBUmszcC9wNmFVNmgwV2h2RDQ2NFZMRTk0bmRCcDZpTzd2RzJvRVAxclFpaDhxSkwzVkYvQTl2Z3k2KzQ3L05FZUc0Y3R1ZDVVODEwVUlvNEozZmVnREtCWkJndHpBU1ZPTjVqanlMUnRzU1FwMXk1QTNCT1pRSFQ3aEJTSUpsaFRGRCtwWWpielh3Nit1aGllTXNYRXdjblBMQSIsIm1hYyI6Ijc2NWM4YmViYzIwN2YyZThlYzI2MWYzMzA4YTNhMmNhMDFhYjZkNGIxZGFjY2EwZGU5ZDFmMGRmY2NlYTE0OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+