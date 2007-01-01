В Калужской области 3701 человека госпитализировали с подозрением на инсульт

Такая статистика зафиксирована с начала года, сообщили 30 июля в минздраве региона.

- Сосудистая катастрофа возникает внезапно, ее наступление невозможно предсказать. По этой причине важно избавиться от индивидуальных факторов риска и соблюдать профилактические мероприятия, - подчеркнули в министерстве.