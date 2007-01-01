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Общество

В Калужской области 3701 человека госпитализировали с подозрением на инсульт

Дмитрий Ивьев
15:02 сегодня
0 122
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Такая статистика зафиксирована с начала года, сообщили 30 июля в минздраве региона.

- Сосудистая катастрофа возникает внезапно, ее наступление невозможно предсказать. По этой причине важно избавиться от индивидуальных факторов риска и соблюдать профилактические мероприятия, - подчеркнули в министерстве.

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во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

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в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

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