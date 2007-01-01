Калужанин выплатил алименты только в суде

32-летний мужчина отдал более 100 тысяч рублей на содержание своего ребенка, когда в отношении него рассматривалось уголовное дело.

Как рассказали 30 июля в прокуратуре, ранее этого человека привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако это не помогло.

Калужанин регулярно не перечислял средства, и на мужчину завели уголовку.