+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин выплатил алименты только в суде
Общество

Калужанин выплатил алименты только в суде

32-летний мужчина отдал более 100 тысяч рублей на содержание своего ребенка, когда в отношении него рассматривалось уголовное дело.
Дмитрий Ивьев
11:45 сегодня
0 180
Читайте KP40.RU:

Как рассказали 30 июля в прокуратуре, ранее этого человека привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Однако это не помогло.

Калужанин регулярно не перечислял средства, и на мужчину завели уголовку.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9pRmpIYWlVNitJeVErVW9aeWVCbGc9PSIsInZhbHVlIjoicEFwNmpGVXc0MDIreWlxN0s2WVNFYXFqY1Zvb1lvckxaVnJVSEQ0QWdnMll1NHNpdjBBZXNlcHVzbzlibzRBZ2dUdFU3TTExTUVlZkMrbDkrdHFiNkZ1VDlBWjdWM0pMYWNXZzJ2bmQ2M1JDK2lrYmJMdjlKTStxN1plangvaVg2Rkptd1V6cTU1KzAycys5aDd1emV2TS9iNU9rMnFYNXorejNzT3hSVnUycjlQcEFhS0k4cWVaUVhIYVJyMlg1UHRBQXZLSXFDcU8ycVU2OTh6MlE5TDJsZkdaUWRJV3lxQUNBRUVtSWV6Rm5sOEc5Ym5lMGhtUVV2bXd3c3BRN3J3UzllT1VWc0tkUis2MHJBbldyTHk4cGJiZURlUU5sSGtkVlNoQ0d4OWhUMEdMbGd2djBTUWxWV0VIOVd6dHROZk1Kc3ZXK1ZDcU0za1VPbkJ0ZURFUk5DZGw0SHpwQXA1MUxkZXJHR2p6YW5laDk3QTlTSklJZUpjdGRwSjFxclVIQ0VKV3lQamxrYmpVNldCbTcyYm9sZUNqRE8yZG9GSVBWWnFyZzYrTm9pKzIzSWJCRTh2bVVXVDRyQkQ0eHN3dm1ScGRGV0ZYTG5KUGZ1VEFEQWN2R3ZDcit3UmFza1I0UzN2cWs4Q09zdjNqRkhScDJlSzhHbk9aeFduTW9rVVROSEI5RXJQUjNLQzE0QmNXcy9MQllFbUoxOCtzQnNwcVE3L1RxWTRIcWtWdUh3VUlEVkY1QVR4WUE2ZDdTYjA3YndyUzZpTUlQUUhMbzRYSFBYeVo4blRWWi81RXYzWVJ3cXV6VlpkYWVkU1lSZFA0Q3diSXJvSkZ6aXlJeiIsIm1hYyI6IjE1OTg2MTQ0Nzg1NWE3Nzc0MWQzYmQ5YTQwZGMwOWVlYzNjMTc1MTc1YmE2MTkzZDk5YTk3MDE4YmU0NjI5ZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImU3OUpNam1GK0RFTlFTcktGMm1uelE9PSIsInZhbHVlIjoiYlE3Z3hMM2hDNmpCYnMrUEZ5ajdNLzA5VGxWRHoyVk5sbWVQWVFZYXdxQ0pmbFBabDV1OEdpa3BFL09PYlVTeWl1dmhLeU5renZkREpZOHVMRGUwYWhLN0xSUkVZZG9xdHJPQ3d2UjkxeHUveVdodE9OSFZBOVkvdWY4TEZZK1BDSTRTbmtxR2wzbURESDVyY1Z5WjJvbkRhcGhLTVUxTnBQdnhqdGN1Q2VLdWRvQjY3bXFBZVAyY3lXeThxNTFDa0JweVRwd2hVUlNzT3doYnBIZXBwbFVPZjMvWHhaYXVMbkhKTFVHUWpQYmVRN0RQQm9YQVowV29zYkNSd0tXNGRxL1ZQWCtPblhuUFc0UlRBL0pkT21iOFdCeTFwOWh2V2NBR3lmQ280SGloMVpCY1p0OStVWlNKUGc0Rk9PVzZKcDhRcFNpOEhScmZtQm1kR2hQTzJkYlVxcThYdFZZOGlOS1JLTVhpdnlMN3BrL1dUaVdxV2hHdXFPclBZazVLeGpHV0tFcmJGNDJHblFNS1IwalpIQkhHVi92TU9FQWFIbDNxb2Q0S1RSQTVaUlJpSCtObVZvdXA1UTg5YXJxbyIsIm1hYyI6IjY5MWRmMjExODVmYmJiYzA2ZjU4MTk5MzU0NDBlYzk1YjNiMTJkOWM5MDFkMmQ3YjZjNzc4MGYzZjQ3NWNlYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+