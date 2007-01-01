+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге
Общество

ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге

За шесть месяцев 2024 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в сегменте автотранспорта составил 128,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
15:00 сегодня
0 137
Читайте KP40.RU:

В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга – свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле ВТБ Лизинг превысило 107 тысяч единиц.

В первом полугодии нынешнего года новый бизнес ВТБ Лизинг в сегменте легковых автомобилей увеличился на 70%, в грузовом сегменте – на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В спецтехнике объем нового бизнеса сохранился на уровне прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2024 года ВТБ Лизинг выдал более 2 тыс. машин по программам льготного лизинга от Минпромторга России на сумму свыше 6,5 млрд рублей, а клиенты суммарно сэкономили порядка 600 млн рублей.

В июне 2024 года компания также подвела итоги первого года работы сервиса «Цифровой автолизинг», который позволяет приобретать транспортные средства в лизинг онлайн. Более 150 тыс. уникальных пользователей посетили сервис, чтобы ознакомиться с его витриной и преимуществами. Почти 3 тыс. клиентов воспользовались полным функционалом сервиса по самостоятельному расчету условий сделки и дистанционному оформлению договора.

ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. Компания предлагает актуальные лизинговые продукты для юридических и физических лиц, создает комплексные решения для задач любых масштабов и сложности, сотрудничая с тысячами поставщиков и участвуя в программах господдержки бизнеса.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. erid: 2Vfnxy9moua
Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im1FeWxUU20xVWdBQ1VwVTN6V1N3UGc9PSIsInZhbHVlIjoidWdxdG14blhEaFVWNFJNb0U0N2dyWkYyM2pCc2I4NkVnLzlrd0FCbHRLYktHd3dpbHBsNi9lUmNNTm9RSGQ1QTNzWjBBVUlVcXMyWllDeDg5RExkeU45Y2JSRzR5eVl3MVg1TWczcC92OTAzbWEwcGVwTFBEeTg3dzM4OTQ4TGhmaE5xVzBWc0E5MGszeVRaNzNUN1pKeHVibmhJNEhQZ1BSN0FmaEcvK0sxTW9US1V6M1Ruc28zb1hMNzlVL3B1L2I5TzllSGU1SXdnKzVFSFpWckllbTVtZWdKOU1yQUh0ZzQzZnNsZ0RHdzcreW9vRVZ1N284a0dPbzJ0WXh6TllmL2YzSnl6QVFkd205SzdUSDFabUw5ZjBZVEdyOERCOFZMaTRYQkM2d3RoQWFIbXgwMWxYcnlKLzhLQmR2MWtjcUpLUVBqWFZLNVZhSjROeGc0UW11bThNa29CODhhTUVkK0Z4Y3B6dFZIT2RKTTVQcWx3b0ozS2FZZUpzVnowTXFOMVpidHdWNkdBZE1mSmpuVk43NHJUSUlVLzJTSjJlU2lBc0ZybW1WTVowMEF5SGJucTBybTR2SDNUaTRST1JtQVBUNU95eU9vSmJZR2RxMml4Y2ExOXJjdHlKc3l0NkhUOVNJalBKUFYvZVZFbEp4TVdvY1Bjb0hqaCtleTc4NVlLcHNXc0xLV3ZBdkpaRnFMREJ5b2dOWVZ0TG1kajZCaGNkRDZkVXhMQzUzVmhoS0xma0wvbnZ1QW1LaEQrWEtiQllZazVRakJYcmUyUU1HWHlJRlVyaVFwcldSTU1jckhMdEs1TjdlSWR1OXNrRHJJRCtGY2dhUEx2cEVqaiIsIm1hYyI6IjAyNTE5NWRjYjkxYzE4Zjg2MjgwMDg0YjBjMzJlOGIwMzJkMDkyMzk2NzY2ZDgzOTMyNGI3MmI2NDgzYzMyZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlBkOUllV1RqUnA2Wnd5VFAwTHdFdEE9PSIsInZhbHVlIjoiTXhzSUxnN2dDc003cTZFYVJjZFpvNFZiR1BkK0pycXhzNHBYTFpHSFJQdUU2ZG9oTnBkazRvU2ozODdJL0lycVkwNmJqdUd5QkFaYlNHWjlKU0JYbVc3ejJIOWR2ZnZoUVdseFFRbGN2c0huMWJsd21CR0FuWUJFcG5ocXczZWxhbGVXWHZUZ21pTGlhdDBrd2Q0dDFIbHlXTFUyZzcwNkFaWXArMXNYNnN1aHVkLzJ3WXdxOHdidEhYeGhDdS8rdUFRdHdPVGNKR3c0amZDTk1EdVJoTm5jdm5rUlhmTXczRnBlRWp1TlZEbTFJYlhXMWR4UW1MMU5FTGNoaE5SYm10RGYwM0M3QzIxVkxpT2JIWDZrYWJsdjhwWHZ3MmNqWEtXTmxOOVF1cFJXdDc5TzhWNXJXZDgzNStEQXRqY1ZTZUdFLzNQbjBacER1L1hKM3hYL2RVUGNQeHZNYVBZVkdndXlzb0UyUW1PUEJnQmUxNU9ZYXhldlArSGgzczZtclpHWEhtTVBlMHJYUE9HRkFxbHUzWXJrVGkxNDl1TVJ1aTY5REYzREN0MXdpR2dib3lsbndxUXZGa20zc1hnNyIsIm1hYyI6ImRlYzYwY2JlNGVkNWFmMTU4NTM3MWY4MzYzNDY3M2Q5NWZjZTNhOTdlYzkyMGNkN2U0MjlkYzU1N2Q3YzQ0ZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+