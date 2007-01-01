ВТБ Лизинг объявляет результаты первого полугодия 2024 года в автолизинге
В первом полугодии текущего года компания заключила на 60% больше новых договоров лизинга – свыше 24 тысяч против 15 тысяч годом ранее. К концу июня количество автомобилей и техники в текущем портфеле ВТБ Лизинг превысило 107 тысяч единиц.
В первом полугодии нынешнего года новый бизнес ВТБ Лизинг в сегменте легковых автомобилей увеличился на 70%, в грузовом сегменте – на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В спецтехнике объем нового бизнеса сохранился на уровне прошлого года.
Кроме того, в первом полугодии 2024 года ВТБ Лизинг выдал более 2 тыс. машин по программам льготного лизинга от Минпромторга России на сумму свыше 6,5 млрд рублей, а клиенты суммарно сэкономили порядка 600 млн рублей.
В июне 2024 года компания также подвела итоги первого года работы сервиса «Цифровой автолизинг», который позволяет приобретать транспортные средства в лизинг онлайн. Более 150 тыс. уникальных пользователей посетили сервис, чтобы ознакомиться с его витриной и преимуществами. Почти 3 тыс. клиентов воспользовались полным функционалом сервиса по самостоятельному расчету условий сделки и дистанционному оформлению договора.
ВТБ Лизинг является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. Компания предлагает актуальные лизинговые продукты для юридических и физических лиц, создает комплексные решения для задач любых масштабов и сложности, сотрудничая с тысячами поставщиков и участвуя в программах господдержки бизнеса.
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