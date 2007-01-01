ПСБ: найм персонала и улучшение сбыта поднимают настроение бизнесу

ПСБ поделился итогами летнего исследования индекса RSBI*, определив настроение и самочувствие малого и среднего бизнеса по стране. Многие компании в начале лета сохранили высокие показатели деловой активности, который составил 57,6 пункта, и с оптимизмом прогнозируют будущее развитие. Первое, что радует предпринимателей сегодня, – это успешный найм сотрудников, который мотивирует компании искать пути расширения бизнеса и новые рынки сбыта. Лучше всех при этом себя чувствуют производственные предприятия, занятые на нише импортозамещения.

Компонента Кадры в июне достигла самых высоких значений за всю историю исследования, оптимизм предпринимателей ощутимо вырос: нанимать новых сотрудников планировали 37% опрошенных, а это максимум за все время наблюдений. Де-факто же ситуация с наймом остается неоднозначной. С одной стороны, рекордная доля, 19% компаний, расширили штат в июне. И почти столько же заявили о высокой конкуренции за сотрудников с крупным бизнесом.

Что касается продаж, в начале лета 24% (а это максимум с октября 2021 года) компаний зафиксировали улучшения. И сегодня предприниматели по-прежнему очень оптимистичны: более трети опрошенных рассчитывают на дальнейший рост выручки, что остается исторически высоким показателем.

Фактические инвестиции с начала года практически не изменились – расширяли бизнес 26% респондентов. Однако оптимизма в этой теме стало меньше: инвестиционные планы малого и среднего бизнеса стали сдержаннее, что связано с их ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Так, до 33%, на 3 п.п. по сравнению с прошлым месяцем, сократилась доля компаний, рассчитывающих на расширение бизнеса в ближайшее время, что стало минимумом с февраля.

В июне продолжился бурный рост предпринимательской активности по всем сферам бизнеса. В производстве темпы роста деловой активности усилились – индекс обновил исторический максимум за счет роста в фактических продажах и более оптимистичных планов по найму. Эта сфера остается явным бенефициаром импортозамещения и освоения освободившихся рыночных ниш.

*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В июньском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1830 компаний сектора МСБ.