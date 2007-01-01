+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество ПСБ: найм персонала и улучшение сбыта поднимают настроение бизнесу
Общество

ПСБ: найм персонала и улучшение сбыта поднимают настроение бизнесу

11:36 сегодня
0 198
Читайте KP40.RU:

ПСБ поделился итогами летнего исследования индекса RSBI*, определив настроение и самочувствие малого и среднего бизнеса по стране. Многие компании в начале лета сохранили высокие показатели деловой активности, который составил 57,6 пункта, и с оптимизмом прогнозируют будущее развитие. Первое, что радует предпринимателей сегодня, – это успешный найм сотрудников, который мотивирует компании искать пути расширения бизнеса и новые рынки сбыта. Лучше всех при этом себя чувствуют производственные предприятия, занятые на нише импортозамещения.

Компонента Кадры в июне достигла самых высоких значений за всю историю исследования, оптимизм предпринимателей ощутимо вырос: нанимать новых сотрудников планировали 37% опрошенных, а это максимум за все время наблюдений. Де-факто же ситуация с наймом остается неоднозначной. С одной стороны, рекордная доля, 19% компаний, расширили штат в июне. И почти столько же заявили о высокой конкуренции за сотрудников с крупным бизнесом.

Что касается продаж, в начале лета 24% (а это максимум с октября 2021 года) компаний зафиксировали улучшения. И сегодня предприниматели по-прежнему очень оптимистичны: более трети опрошенных рассчитывают на дальнейший рост выручки, что остается исторически высоким показателем.

Фактические инвестиции с начала года практически не изменились – расширяли бизнес 26% респондентов. Однако оптимизма в этой теме стало меньше: инвестиционные планы малого и среднего бизнеса стали сдержаннее, что связано с их ожиданиями дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Так, до 33%, на 3 п.п. по сравнению с прошлым месяцем, сократилась доля компаний, рассчитывающих на расширение бизнеса в ближайшее время, что стало минимумом с февраля.

В июне продолжился бурный рост предпринимательской активности по всем сферам бизнеса. В производстве темпы роста деловой активности усилились – индекс обновил исторический максимум за счет роста в фактических продажах и более оптимистичных планов по найму. Эта сфера остается явным бенефициаром импортозамещения и освоения освободившихся рыночных ниш.

 

*Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону. В июньском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1830 компаний сектора МСБ.

Реклама. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». erid: 2VfnxyWWxtY
Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InVYUC9lRHVIblIyelRhamJHaVVicHc9PSIsInZhbHVlIjoiOHFOcDV0alYzMFMxRlRlL3hVMkF5TXdXU0VqMUU5TkM5aU8zbWZ1aDRLaVVzQk53M1dpeUI1YUhTZEtyeHdOWVg5ZzRVMFhsMnoyY3VRbnhiWWczZzdYU0hXbmhEV3phL0doMEtxRUhmNGtEUkFsQXlsV1pBM1hxRDBCYUZKVnpSV0kzSElZY0NmRmZTV20vU1VDUzNZcUxNblJRSXRSMnVac0x4b1o5UnBJdFVmMkJYQWRCbzlvT08raGRpdHY5TEhaUzVNTElDUDM5cU5JNTVRaS9xMzBtYzlHblFlZ2EvNzRYb0xVTHRxRHpLSExTRjBMekVyWHpmdWpHenNhUThZWjFsVmtRZVJ6TjcreEFtbHZpWWR4L0pra1p1WGtiUnVSbUduZXlkcWE2eHcwRnBqWG5VWjZRckhTaFpkTWdsOWk2eWQyV2h3SzBXc3RZZjJmREdwYXk4VkdOcUJBZ244dTdiMnJVdFgzMnhVSlFTRi9ibVNSVmlyb2NnNUhnZ0Z6VVV0VjFlb1BIRkFxQlE4ckFKRHVoTkN2bEdnZmVyOVpVUDBTdlpqZmxjZTIybkVpRklIVSsrSExWUUFNaXhoeVc5SEZzVi9uTTg3Mk1ITW5SNFRVdVNBNmthaFZCUmJFQXZmZFN6dWV5bFhlblhDd2hmNFc4UjJjbTRPT1kyY3BmSW8wb3dMbVI0N0hLMnNhS2VJeEJUSnN2KzVQZTUzWk9DV2hERERHS1ArZ0QzMHAxcllNN2k1Q0NlVHlibG40b2ZBdjZQR1ovUk0zckllZlhzbGtwK1pnSWJXTFR6cGpNdlNIa3VSM0NkZm1vWjRDZXpoT3AwVVF5bFUzaiIsIm1hYyI6IjI2OTRiYTZlODA5ZjhlMTVjM2U0MjZmYTI1MTA4MmI4MjgxYmRkNjZiMWMyYTY4MGNlNDM5MjQ1NzM2MTljYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InRoSkZwdDJqWFptaU01T0M3M0pVSWc9PSIsInZhbHVlIjoiRzhGdXA4NUVHS2RMUURyaTJsNkZUb1FDcnJHRVZlM21lR3JaUUx3ZmRPQ0VWWXFKTVN6ZVZ0a2FMeHoyVEFreHZuYjhjbXlQUmg1Nk0rbjhJV2lRcjVmYXEzdTdRT3lsNjVyWmVEOXg2am5yY1hXVkdWMWtYOGdEZEhHWmpYdVg5Uk9tT0cvUkVrOVZMeUQyZ244ZDcxMDREeVJQTFBzQmFFWGw3U2ttcTF2SnFKa0NHTVJEa2o5VUtUeGxFc1VDdmtjSFM2eDJ1WXNFcEpwYUxSQzBnNzRNbDh4bzVmMkFDL20wU3hWbmNyT3E1bWJyUFE5Wm1GNkFtUVZCd0lwanlFQ2IrbzAvUzdIYmsrOTAvYzZuZGdGbXVIcWV2UTJTSFNoOXZ5dmNwdTRQUHlzeENmNjNuOUJBbGpPNU9yT3pmUXk3WERVRkJkZmx5OTU3a242QndZalVPTUtWeEovNTM4RW1tdnFsc2owOVI0cStGaFR5aFAxMjExNkNPYVg5eklxcTBhQXBiRDYzTXhmQlJhK1J2b1FtMUpqSGc4bTBRYVN0SnlSaHZPZk5CcUMxYlp3UHpDNk1EcFI4UTJ1VCIsIm1hYyI6ImU0MGQ5NDA4NzY3YmNhNDRhODZiNDAyYzViMzVkZTJhZjQzZTU3Yzg0NzIzMjQ1ZGY3ZmZhYjIzZWFhYzUxNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+