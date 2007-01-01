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Общество

Аисты готовятся к отлету из Калужской области

Фото пернатых вечером в понедельник, 29 июля, опубликовал орнитолог Юрий Галченков.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
0 573
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По его словам, в предыдущие годы самый ранний отлет птиц был зафиксирован в очень сухую погоду 31 июля.

Сейчас птицы могут еще задержаться в наших краях, но в ближайшие дни будет подходящий для них северный ветер.

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