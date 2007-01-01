Аисты готовятся к отлету из Калужской области

Фото пернатых вечером в понедельник, 29 июля, опубликовал орнитолог Юрий Галченков.

По его словам, в предыдущие годы самый ранний отлет птиц был зафиксирован в очень сухую погоду 31 июля.

Сейчас птицы могут еще задержаться в наших краях, но в ближайшие дни будет подходящий для них северный ветер.