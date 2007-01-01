+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
Новость дня Общество

44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю

Статистику за 22-28 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
1 311
Читайте KP40.RU:

Среди укушенных были три ребенка.

С начала года к врачам с клещами обратились 2019 человек. Чаще всего это жители Калуги и Обнинска.

Боррелиозом были заражены 16,5% клещей.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
33%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlYzUVVydXRWcTRSeDVDaHAwcmlqZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiUUovbEp3L1RaRG1VaUdSR2l2WVZxU3ZSSTJxdDFsMnBZelp4STlRQ0RSYjZJVnlFNncvOUxFcEJqVkdCQ2VMWTg2cG9aWURIRHpnbXhDTlZ4b2tMMGF0NENFcFZYTG9XTGQzbnAybkhGY0M2V3RIUWROT1AvZzhjOFlHMmk1MnVqaG4yYXFnZkoyL05kdVNuSFBLWkRvMk54cFdVT3dtd2xPdUZ5Ymlzb0lFaWVFSVBSdTRzN1hqaGx4K0xUZG4vKzVDeXpJWkV4bkhwRlQ2ZUsza3FxRmFFT1J1bzd2M3pidEJST3lUcHhnRDBGZHVGekI1OGVxZHhuaTVpZFBtQTU1RTZqL1N2UXJZdThWcVFmaEFlZTZZdEtqa3ZyTGY3VTZQUDhWc0pQS1J2M20vdUZXOG5kSTF1OWR1eUM5SlZmenU5aTBySHpOYlZyU2NvYkpGVW5uWUF5dXYyT0ROTndnWjlCZzg2Qk8vWFVORnF0bXUzYlFWa0QwUSsrbUdMcUo1WFlrQnd5bm1TYy90d1Fia1RGYnc3UkxTOEdKekhselRqRUtsWFN2SFg5U01PelhKUEh2bGZleW9PVlZLdHBScUpzRGlUV0FRWlhsdGt5VmhqQ2hOUFBRV3QvVVJkZTV1K2dlZndsa0NEenNUUTRqWGZsU0Yxa1JpSE04cCt2L0Z2eE1md2E0SXV1dGNtTFFDWjJDTExRTUVCVTNWbTlKdUtvSGg2ano0QzRMNVFJM2phcThNVVJlTERqcEh6akN3TURvcVI2Tk1uallLNVhnUzQrR0luTTBacElHZnlYQzkxSTVOSnZxeWZrODN3aWhyZnorakxUb2cySnNxbiIsIm1hYyI6ImY4NzA5YjYyYzA3Zjk1YmYzMjlmY2NjYzI3MmMxZWIzOGM0MjhkOWZmYWQwNWIzOTEzZmY2YTIwNTM1Zjk1ZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlpqNFVBS3BnZDFhQ3dCRWU1d0VVTVE9PSIsInZhbHVlIjoicFh4WUxhc1poVFNsRWMwd1hXckJwRndYeFVTTE1FTEVrNU1yYmRvMzNTclp5OThVemdwdHo5OWVzZEphR2xNS2I1cDZiVlNhTW9YdU5pQkhiblhmazEwejFuRU5FQ0NXc0tLNFA4NzlYRllBTVd2cDdGclpIbVlnQW8rTmpGYm95Z3Q5d0JYUFVMMU9RU3JhVm1Qem1DRTMyZTUwbmF3Vlc4RVRTTTlqVThvWlYrZjhRd2x3VHZwdEVQY1ZGclVmQ1R5aEhvQjhZN0I3UmFUc3psTkJlTjB5UlJ3ZG5HbS9ySUhtR2twVVlCT1J4WUNaNFpDQTZWUVJoU1NPdUYxQXVBMzhFa3lzd04vS09ON0JRd1NOY1ZFWnU4UklzUVRKcUhsTS9GOVJETHlqNDFvTStNNkNaU0dsdW5IWHRkd2dFalpzSzdNcUFXdWUybFY2c1g2Q3hKZlArekNvQzNrNlo4Q1FtSDBFUW41eTJkUEFIcmNjUGlEU1FYeWttZzQ5QzdTV0hwOUxCSkhjb3d0NDUxbFR0SWxiNXlLMnFqMmgwbnl6ZnBmaUNKMlBCYXM5ZVdtYlp3TlI5VU1OQ1cyMCIsIm1hYyI6ImUxYWYzZjZlNGFjOWQ5YTY5ZjRlNTcwNmQzMjMwZDk1NTZmYjk2YTdkOTI5N2I5NWQ2YTViNTk3YTQ5OTkyYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+