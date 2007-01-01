44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю

Статистику за 22-28 июля опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Среди укушенных были три ребенка.

С начала года к врачам с клещами обратились 2019 человек. Чаще всего это жители Калуги и Обнинска.

Боррелиозом были заражены 16,5% клещей.