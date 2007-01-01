+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге обсудили варианты дальнейшего преображения набережной Яченского водохранилища
Общество

В Калуге обсудили варианты дальнейшего преображения набережной Яченского водохранилища

10:15 сегодня
0 529
Читайте KP40.RU:

Координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе провел заседание общественного Совета. Члены Совета обсудили ход голосования за объекты для благоустройства в 2025 году, а также реализацию работ в текущем году. Как отметил куратор партийного проекта в нашем регионе Михаил Дмитриков, из года в год в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства, принимают участие всё больше и больше граждан. В выборе объектов для благоустройства в 2025 году – голосование состоялось с 15 марта по 30 апреля - свой голос отдали 140 359 человек. Для сравнения - в 2023 году в голосовании участвовало 116 тысяч.

Региональный координатор партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калужской области Михаил Григорьевич Дмитриков: - Жители активно участвовали в голосовании, в том числе и при помощи волонтерского движения. К слову сказать, в этом году, для помощи гражданам, зарегистрировалось почти 1600 волонтеров. С каждым годом количество жителей, принимающих участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства, активно растет, и эта положительная динамика говорит об успешной работе федеральной программы в Калужской области. Ключевая цель нацпроекта – проводить благоустройство общественных территорий с учетом обеспечения прямого участия граждан в программе. Хочу поблагодарить Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства за высокую эффективность работы в рамках нацпроекта. Совместно будем анализировать результаты проведенной работы для повышения уровня участия граждан в голосовании в будущем.

На заседании обсудили объекты, которые благоустраиваются в текущем году. На 28 общественных территориях строительство уже завершено, на остальных работы идут в плановом режиме. Также в рамках встречи члены общественного Совета посетили набережную Яченского водохранилища, которая традиционно побеждает в голосовании по благоустройству в Калуге. Комиссия оценила результат уже проведённых работ, а также обсудила возможные варианты для дальнейшего развития общественного пространства.

Партнёрские новости
Данная информация размещается исключительно для ознакомления. Комментарии отключены.
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InBDWkh6VUpSZE8reExyV3B6R2JhNkE9PSIsInZhbHVlIjoiTnVabXhReXRmQWd1SWZRSjVlMmp3TmF1MFpMMmkveHhjMkFJWXppRENrVmhDc05DZG0xUkVMbEZTcEdTTGRKdENiVk1odkJkaXF4MW9SbHIvclJ6dCtZQVVMTi80S1ZXekdTYmtGUmZIU3NZT0MwSFNHaWhEM0V0UEFtTEJqaGpJeHZLb1JiQXdVYkVQQTJnWlcvbVk0eEt6U2ZEQWlpd3dPWFluV051QS9RR29CRjJGSWUrWllGK210YzZOczI4QlV6M3h5b3BUY0xXT2VtV0pBZUYzbDQ5RE15ekh3OStKei9qWE94SCtDMHlrZ0VpUENSbnZPMGt4Nnh5OHIxOGpXQzNiNDFzcjZZZk83Wk0yNVZUMG51T3JkUG9PTU9PNHFjUytaNzd3VG1Dcjk4bGxzQWFWNmlyL3MrUitNNytZNnJWTXdCWmdsZlBqRTFPWVU5anJwb2hUczlPUmhBZnBuNnRZaDZsNkJ6dzg1VHBtU2JtNllhdmdHZ2hYRndKcEFIYUV4c2J6elhJakhFbHdRQjNESURuOEh1dFlUWFB1OU9ocEhwTTNDSTJiMGp2c3dDOExVdzc2a0pLRExFY0krNm9VRzFPMWlpbGZNdVB5SzZBdmNpNmNxWmU2M1FtOUtpYytCQnJlbnZTZXZMTHlKd2JBSDVibFlXODY1WnpRQWhaOUp4QlVQVEtqRUViSWd3Z3dOTE1Vd1hjUGVOM21ibStYbE1HR2UxUUJuYXR1WENZcUZXcmZzNlc1WklDanZNSmkxVHYwTFdsU2IwTWd6TzRxSXF3REs2Mm9yemlDSGNuajdMNkRnWGRkcVFGTy9ydWdJTGR4SjJLT0xRZCIsIm1hYyI6ImMyMTJmOGM4ZDlmMmRlYzkxNjcyMWYzNTEyZDQ0ODk0NmM3MTA5MzIyYjU1MzUwNzAwYmQ5M2JhOTQ2ZDcyOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlNydFRuMk1XdzB3ZG1jOGVzOUVLOHc9PSIsInZhbHVlIjoiSmx2MVMvSTM3M0dkR2ovWGtXOThUejYyQ3Fxc0N3WVpLWmMrK0ZCQ1dZL2N5enpGNUJpZUFTQkFsWjdoZEt5blQrbU5tMG1tWktDbjdoaEZFWDNaaW5KVnQ2YjJhWVpoS2dzSmJMUGpwU1EvT3dPNUdEN0ZDT3hQeWZvaWVOL0NYcEp3VnBkeXpUVTE4V2Y4WWxBMFVUeWY0ZzJjMkRlUlZWZnJnN3lIZEhwVm5PZWE5M1dldHpJNjgzSDB3VTIvY0VoUm9tcGlRTm51S0pocnpVVkJYKzNDZTBMa2pNR2NMb2tFNm1URjBPRHdvcU0yUVc5eS8rMXA3Um04WUhDR01HVWxhd0pkWFE5SjNzUUFkTDJteHl3Uk5xUXRFam5QYVRmTFZKK1ZLQjVCb2FBdnVoMnpENzdCbXBZZ1hhVUJUcExVNDhPVFl4eE0rdEcrenlyRDNlV0hERFlvVjVjN29PWi9BNmxCaHNmZHFrUVdSN1NlMGgrcGg5T2xGc0Q5cFAyaTh4aGtsR2ZyZlM0bkl2MjBtbm9FQ3FRZDBvdmp3ZFFkcmE2UnJTSjh5bU5GcFlIUnV5VTVLK0ZHNVN1SiIsIm1hYyI6ImMyZjNjNTYzMzMyYThhNzU0ODhlYmQ0ZDc3YzQ5Y2Y4NTIwZTEyZTUzNGMxNDA4N2JkMTE5YjdjOGM0MDA2MjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+