В Калуге обсудили варианты дальнейшего преображения набережной Яченского водохранилища
Координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе провел заседание общественного Совета. Члены Совета обсудили ход голосования за объекты для благоустройства в 2025 году, а также реализацию работ в текущем году. Как отметил куратор партийного проекта в нашем регионе Михаил Дмитриков, из года в год в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства, принимают участие всё больше и больше граждан. В выборе объектов для благоустройства в 2025 году – голосование состоялось с 15 марта по 30 апреля - свой голос отдали 140 359 человек. Для сравнения - в 2023 году в голосовании участвовало 116 тысяч.
Региональный координатор партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Калужской области Михаил Григорьевич Дмитриков: - Жители активно участвовали в голосовании, в том числе и при помощи волонтерского движения. К слову сказать, в этом году, для помощи гражданам, зарегистрировалось почти 1600 волонтеров. С каждым годом количество жителей, принимающих участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства, активно растет, и эта положительная динамика говорит об успешной работе федеральной программы в Калужской области. Ключевая цель нацпроекта – проводить благоустройство общественных территорий с учетом обеспечения прямого участия граждан в программе. Хочу поблагодарить Министерство строительства и жилищно - коммунального хозяйства за высокую эффективность работы в рамках нацпроекта. Совместно будем анализировать результаты проведенной работы для повышения уровня участия граждан в голосовании в будущем.
На заседании обсудили объекты, которые благоустраиваются в текущем году. На 28 общественных территориях строительство уже завершено, на остальных работы идут в плановом режиме. Также в рамках встречи члены общественного Совета посетили набережную Яченского водохранилища, которая традиционно побеждает в голосовании по благоустройству в Калуге. Комиссия оценила результат уже проведённых работ, а также обсудила возможные варианты для дальнейшего развития общественного пространства.
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