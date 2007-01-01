Россиянам открыли вход в бизнес-залы по биометрии

С 26 июля стал доступен новый цифровой сервис - проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии. Она реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка ВТБ.

Новая услуга доступна для граждан, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и системой доступа в бизнес-залы ·ON·PASS. Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, в личном кабинете на сайте программ лояльности НСПК vamprivet.ru перейти в раздел MirPass и дать согласие на обработку данных во вкладке «биометрия».

Биометрия стала альтернативой QR-коду. Пассажиру больше не нужно скачивать и открывать специальное приложение для демонстрации QR-кода. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.

На первом этапе сервис заработает в аэропортах Москвы (Домодедово и Внуково), Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 2025 году к программе присоединятся ещё несколько десятков аэропортов.

Сервис не требует очной регистрации биометрии. Данные можно зарегистрировать полностью дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия». Весь процесс займет несколько минут.

- Первые пользователи сервиса уже смогли его протестировать в двух аэропортах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Казани, - рассказал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик. - В ближайшее время ожидается запуск сервиса в аэропорту Владивостока. Возможности нашей КБС уже демонстрировались на выставке «Россия», конференции ЦИПР, Финансовом конгрессе Банка России и т.д. В частности, на конференции ЦИПР биометрическому способу аутентификации отдали предпочтение порядка 10% посетителей мероприятия, свыше 4 тыс. раз они воспользовались системой от ВТБ. Использование биометрических технологий предполагает бесшовный опыт использования услуг. Это значит, что клиент сможет пройти в бизнес-зал аэропорта, не останавливаясь для какой-либо проверки документов, не предъявляя QR-код и др. Это будет новый уровень комфорта.