Больше 100 калужан получили помощь хосписа на дому

Очередной проект помощи паллиативным онкобольным и их родственникам завершил калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе».

Проект «Домашнее тепло», поддержанный Фондом президентских грантов, работал в Калуге с января 2023 года до последних чисел июля 2024 года.

Нуждающимся калужанам оказывали помощь на дому.

Пациентов посещали врач-онколог, терапевт по паллиативной помощи, психолог. При необходимости приглашали священника.

Помогали родственникам и самим больным пять патронажных сотрудников и волонтеры.

В ходе проекта уходу за больными специалисты фонда обучили 50 родственников.

- Проект завершился, но мы не оставляем наших подопечных без поддержки, - рассказала руководитель проекта, директор благотворительного фонда «Вместе» Татьяна Петрова. – Сейчас мы изыскиваем средства, чтобы продолжить деятельность хосписа на дому.