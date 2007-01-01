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Общество

Больше 100 калужан получили помощь хосписа на дому

Дмитрий Ивьев
10:47 сегодня
0 287
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Очередной проект помощи паллиативным онкобольным и их родственникам завершил калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе». 

Проект «Домашнее тепло», поддержанный Фондом президентских грантов, работал в Калуге с января 2023 года до последних чисел июля 2024 года.

Нуждающимся калужанам оказывали помощь на дому.

Пациентов посещали врач-онколог, терапевт по паллиативной помощи, психолог. При необходимости приглашали священника.

Помогали родственникам и самим больным пять патронажных сотрудников и волонтеры.

В ходе проекта уходу за больными специалисты фонда обучили 50 родственников.

- Проект завершился, но мы не оставляем наших подопечных без поддержки, - рассказала руководитель проекта, директор благотворительного фонда «Вместе» Татьяна Петрова. – Сейчас мы изыскиваем средства, чтобы продолжить деятельность хосписа на дому.

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Nooff

Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"

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Да там и не разгонишься, везде лежачие полицейские, место и для пешеходов хватает и машин, мне кажется просто что жители хотят, чтобы улица их чисто была ), и чтобы никто не ездил кроме них. Раньше ведь было так, а тут на тебе. Увы уважаемые жильцы, так не будет, но и преувеличивать не нужно, что пыль там чуть ли не столбом стоит - это если бы там гоняли по 60 км/ч и не было бы асфальта, а места там полно чтобы даже двум машинам параллельно ехать.

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