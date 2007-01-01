+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области похолодает до +20 градусов
Новость дня Общество

В Калужской области похолодает до +20 градусов

Порывы ветра достигнут 13 м/с.
Анастасия Каторгина
06:00 сегодня
0 111
Фото автора
Читайте KP40.RU:

Давление – 752 мм ртутного столба.

Также ожидается дождь.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

"Спойлер: Дмитрий Денисов, похоже, сдержит обещание и обновленный путепровод будет открыт к Дню рождения Калуги" - Не говори гоп...:)

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
15:46 26.07
2 9000
йЮкея

а как же пенсия

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
14:21 26.07
2 2793
mrTJohn

Так что пенсию фактически отменили.

...
Общество
Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
13:31 26.07
2 2793
Александр Щербаков

На фото точно припаркованный на обочине грузовик?

...
Происшествия
Женщина погибла в ДТП с грузовиком в Калужской области
12:35 26.07
1 1672
VGA

Ну, и какой положил решетку ребрами вдоль дороги? Должны быть поперек...

...
Происшествия
Стали известны подробности о гибели велосипедиста в центре Калуги
12:31 26.07
1 3779
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 26.07
3 5545
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 26.07
1 2874
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 26.07
1 979
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 26.07
2 2286
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 1129
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlFqeGxYRVFHUHdYYmdzOGJrZ0Fhd0E9PSIsInZhbHVlIjoic3ByeUFmQ2gyaDVySDJKOE5SbjAxUHdmb1ovR2U3QWxJRFV6M3NGV1FOK3NvdTdRejhMTWxhdm9ZMTV4NDA1ZGZCckYrL2RaWlhHUFdjSGl6K0hwcWxwZ0VHMXVyUXZhNU9SWWJNc3FCZlB5TUZSWm1rRER1Z08yQnMwTWhFOW5UVG5ob0JLQ3R0TzlXZmF0cndJZUhYb3RkcUJ5dWxtUGFrbndhcnlwUWJWeXZBSlZQSEI3ZXdxR0JSTkNWVlI3ZjBUelpXWWhaNmU5QkhjZWNPVXhkelpaWmFJeVhpb2VlWUlxQjJySE4wVzBYMjc4bjcrTnQwZTJYZUovS1NJSmVzRUJ2SmRKMmhrbXZPSGhWZ2FhTC9DNHIweTkxbFI3cUhwVDE1L1NWUGt1bzRHalV1QVo5QjQ0TkJGSXcvMDhjVkxNM1J0bDdUY2QxaVVZaFlNK1dLY0ZpcWFDMVkvaGRaa083c0lVKytaRXFDSm5oUkc4aGRXRE93M2VoNVVQZUorbVJydmF4L1d2VGkvcEFtZFdHbHJWcDJTVXE0RlAvOTd4MkxGaDdGQURBYys1bk15bkJDWC9PR2J1Sm5CWTBpTlZ0ayt2QmswVmlUR0VMTWNOaDVJWWVzcGdHQ3M3RWEwbEJqL21NT3pJWW8wd0ROamZJL2I2bi9Gb3hVNVVVRVZFUTJ5bGRTc0lvdnFHUCtyMkRDZGdyeUZFajZQeXVveVY1Q2RhQ3lyOWNRL0hiSkpEZGJ6czlnV3FILy8ydkx0dTNsbmpzVVNhT2N3UTN4dktJMGRnMzIxMk1iUTIwL2lTc1BCdmlrWUUxbnNxZVNhWmZEZWFnbnhwNlJPaSIsIm1hYyI6IjA0NGU5YjBkY2VmZTVlOTE0OWRiMDg5MWMyNDNjZWU2YmQ4NTQzODUyNDY3ZTVhNjgyOTgyOTBlNzAyM2IxYjciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InlyQ0lFNmt4OUw0bUFKZFNOUzdSVWc9PSIsInZhbHVlIjoiajhUejdiQTlZMjM1Si9LQllWYnhZK3Rsekh6dHN6bFpwZ3FzcUZjNW9XRGJySm50RVJ4SGRHOENBdHBxeUJva3pRaTJxWVdBdVVvZHh2QWZhTWRFU2JuQWRZSXFOOXVKUGp4bnZ6SXpsaWkvZURvSW8xc0ZwTXM5cmc0RWhkS0VTc3hGQWY4TVRTUWVtakJmVlZ5UXhlK1ZqNkpDMCs1azlWWnRIY1BYNFBUc1dCd3RDOUR4T3lTQjM2OU9ROXp0eVdJY0VzbFhrOTdQcXRVNmVQc2x6ajlpanJPVCtXSzNuYkNuRGFUVFdORWN5dnZiT0s4bXp5SW02WGQwT0FwaGdldGU5RlFOOTd0bmJna0U0K1NTRjRWaGpvMVJoT1BKT3pYTmdDR0lDZUxXLzFFWHFPY3Voa3hWVWRnU2x1UjU0Rmt3STNlWEQweVdSWkNBVWdCcW5GSEppYlVQTG9GMVVBbmhEcTRMRXdPVVVwMmpxV3RRYmJ4cXdjRlYzZGRLOEZTaXpaRW9DN3pOSnpLQjFzMk5aVmhEMWRqd3JZVGFMMlJrZGQrMXlLQWlLMmpmblg4VDNvaVZybzZFTDk2ViIsIm1hYyI6IjM4MWRiNjlhMDkwZTBiMWJkZDNiNzc4YWUzZTNkYThkYmE5YzU4ZTFiZWFiNTQxZjRjYjVjNTdiNTI1YjRmZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+