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Общество

В Калуге за неделю родился 61 малыш

Мальчиков на свет появилось больше, чем девочек – 34 и 27 соответственно.
Анастасия Каторгина
15:07 сегодня
0 188
Читайте KP40.RU:

Статистка приведена за период с 22 по 27 июля. Ее представил городской загс.

За этот же период поженились 115 пар.

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