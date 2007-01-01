Городской голова проверил, как продвигается ремонт в двух калужских школах

В школе №15 рабочие благоустраивают прилегающую территорию. В прошлом году учебное заведение получило федеральное финансирование.

Директор школы Татьяна Дроздова считает, что дети будут охотнее учиться в комфортных условиях. К 1 сентября кабинеты займут свыше 1300 детей.

А в гимназии №24 сейчас завершается ремонт кровли.

- Через две недели подрядчик планирует сдать объект, а в школе проведут приемку. Директор гимназии Галина Фёдорова работу подрядчика оценивает на высоком уровне. - написал на днях Дмитрий Денисов в своем телеграм-канале.