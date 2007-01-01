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Новость дня Общество

Губернатор Калужской области поздравил всех причастных с Днем Военно-морского флота России

Этот праздник в нашей стране отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году торжество выпало на 28 июля.
Анастасия Каторгина
11:14 сегодня
0 86
Владислав Шапша
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На калужской земле родился легендарный русский флотоводец Дмитрий Сенявин, а в учебном центре ВМФ на территории региона проходят подготовку экипажи атомных подводных лодок.

- Горжусь, что служил в ВМФ. Морской флот — слава и сила России. Как и столетия назад, наши моряки охраняют морские рубежи Родины. Спасибо за службу, мужество и отвагу! – написал Шапша в своем телеграм-канале.

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