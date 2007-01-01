Калужане пожаловались на мусор около детской площадки

В редакцию обратилась жительница улицы Бориса Литвинчука.

Судя по словам женщины, в основном мусор кидают приезжие из других стран.

- Сначала у нас установили мусорный контейнер, но это сделали с нарушениями. Его убрали, но некоторые местные жители остаются свиньями и выкидывают мусор возле того места, где раньше был контейнер. Даже если некоторые не знают законов РФ, должно же быть воспитание. Рядом детская площадка, там же гуляют ваши дети, и вы тоже! Новый чистый район, загадить можно быстро, имейте совесть уже!Пройти несколько метров до мусорных баков может каждый из вас, - обратилась к жильцам калужанка.