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Общество

Калужане пожаловались на мусор около детской площадки

Софья Фирсова
17:36 сегодня
0 246
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В редакцию обратилась жительница улицы Бориса Литвинчука.

Судя по словам женщины, в основном мусор кидают приезжие из других стран.

- Сначала у нас установили мусорный контейнер, но это сделали с нарушениями. Его убрали, но некоторые местные жители остаются свиньями и выкидывают мусор возле того места, где раньше был контейнер. Даже если некоторые не знают законов РФ, должно же быть воспитание. Рядом детская площадка, там же гуляют ваши дети, и вы тоже! Новый чистый район, загадить можно быстро, имейте совесть уже!Пройти несколько метров до мусорных баков может каждый из вас, - обратилась к жильцам калужанка.

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