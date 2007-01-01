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В Калуге почтили память погибших детей Донбасса

Михаил Тырин
13:07 сегодня
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Траурный митинг состоялся в сквере ветеранов боевых действий 27 июля - День памяти погибших детей Донбасса. Ровно 10 лет назад Украина нанесла ракетный удар по Горловке, где погибла юная Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой.

Сегодня число убитых украинским режимом детей достигло пятисот. На акцию пришли волонтеры СВО, участники боевых действий и просто неравнодушные калужане. Участникам раздали скорбные списки - имена погибших детей и обстоятельства их трагедий. Зачитывая их, многие не могли удержаться от слез.

По окончании траурной акции взрослые возложили цветы у подножия часовни во имя святого благоверного князя Александра Невского, ну а дети принесли игрушки - символический подарок своим безвременно ушедшим ровесникам.

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