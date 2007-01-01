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Общество

Владислав Шапша принял участие в расширенном заседании коллегии региональной полиции

Мероприятие прошло в Калуге в пятницу, 26 июля.
Дмитрий Ивьев
15:00 сегодня
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За первое полугодие в области снизилось на 10% количество зарегистрированных преступлений, в том числе на 2,6% - тяжких и особо тяжких.

- В условиях серьезного некомплекта и сложной оперативной обстановки вам удается достигать хороших результатов, - прокомментировал Владислав Шапша. - Это заметно. И за это вам отдельное спасибо. Это - строжайший контроль за миграционной обстановкой и исполнением принятых в регионе ограничений в этой сфере. Важным направлением остается борьба с киберпреступлениями и противодействие незаконному обороту наркотиков. Необходимо уделить внимание обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе с участием средств индивидуальной мобильности.

Шапша вручил региональные награды лучшим представителям органов внутренних дел.

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