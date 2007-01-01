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Общество

День празднования Собора Калужских святых установили на 31 июля 

Соответствующее постановление 25 июля принято Священным Синодом Русской Православной церкви, сообщили в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:30 сегодня
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В поименный список Калужских святых попали святители, преподобные, праведные, прославленные церковью. Самый ранний из них отмечен в XII веке — преподобномученик Кукша Печерский.

Всего в соборе Калужских святых 63 имени, среди которых Оптинские старцы, Пафнутий Боровский, Тихон Медынский, Феропонт Боровенский, блаженный Лаврентий Калужский, а также другие новомученики и исповедники, пострадавшие за веру в XX веке. 

Празднование небесных покровителей проведут одновременно с празднованием Калужской иконы Божией Матери.

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