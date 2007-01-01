День празднования Собора Калужских святых установили на 31 июля 

Соответствующее постановление 25 июля принято Священным Синодом Русской Православной церкви, сообщили в правительстве Калужской области.

В поименный список Калужских святых попали святители, преподобные, праведные, прославленные церковью. Самый ранний из них отмечен в XII веке — преподобномученик Кукша Печерский.

Всего в соборе Калужских святых 63 имени, среди которых Оптинские старцы, Пафнутий Боровский, Тихон Медынский, Феропонт Боровенский, блаженный Лаврентий Калужский, а также другие новомученики и исповедники, пострадавшие за веру в XX веке.

Празднование небесных покровителей проведут одновременно с празднованием Калужской иконы Божией Матери.