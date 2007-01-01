Жителям Калужской области помогают возобновить работу после перерыва
В Центре современного образования региона на днях прошел семинар-практикум «Путь клиента».
В нем поучаствовали 30 специалистов из всех филиалов Кадрового центра региона.
Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, внедрение системы управления клиентским опытом – это одно из ключевых направлений модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография».
На семинаре обсуждалась работа с клиентами разных социальных групп.
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