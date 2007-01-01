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Общество

Жителям Калужской области помогают возобновить работу после перерыва

В Центре современного образования региона на днях прошел семинар-практикум «Путь клиента».
Дмитрий Ивьев
13:56 сегодня
0 196
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В нем поучаствовали 30 специалистов из всех филиалов Кадрового центра региона.

Как рассказали в региональном министерстве труда и социальной политики, внедрение системы управления клиентским опытом – это одно из ключевых направлений модернизации службы занятости в рамках нацпроекта «Демография».

На семинаре обсуждалась работа с клиентами разных социальных групп.

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