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Общество

ВТБ предложит клиентам решения по кибербезопасности и облачным сервисам

ВТБ расширил линейку сервисов для бизнеса ИТ-продуктами российского Холдинга Т1. Клиенты среднего и малого бизнеса теперь могут приобрести специализированные решения по кибербезопасности и получить облачные сервисы для оперативного создания гибкого ИТ-ландшафта компании. Все продукты доступны для оформления в отделениях банка.
14:28 сегодня
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Основные потребности бизнеса для поиска и предотвращения кибератак решает экосистема для обеспечения кибербезопасности НОТА КУПОЛ. В нее входят инструменты, предотвращающие взломы и утечку данных в режиме реального времени, программные решения и программно-аппаратные комплексы, система управления средствами защиты сетевой инфраструктуры. Также клиентам доступен аудит информационной безопасности: исследование сети на наличие уязвимостей, тестирование на проникновение и подтверждение соответствия требованиям закона.

Облачная платформа с инфраструктурными, платформенными, корпоративными и сервисами информационной безопасности доступна для любого сектора экономики. Она позволяет выстраивать ИТ-ландшафт в зависимости от потребностей и особенностей бизнеса. Для создания единого коммуникационного пространства сотрудников, защиты данных от утечек и оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру доступны облачные сервисы Т1 Облако: Т1 диск для совместной работы внутри компании и за ее пределами, базы данных (PostgreSQL, Mongo DB, Regisrty), вычислительные мощности. Облачная инфраструктура соответствует наивысшему уровню защищенности, что дает возможность безопасно размещать и обрабатывать в облаке персональные и финансовые данные.

«Безопасность данных – это приоритет для любой компании, которая работает с клиентскими данными и организует удаленную работу своих сотрудников. Мы фиксируем рост инвестиций бизнеса в облачные программы и решения по кибербезопасности. Так, средний чек по итогам первого полугодия 2024 года на продукты по кибербезопасности вырос почти в 3 раза и достиг 4,5 млн рублей, а средний чек на облачные сервисы вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин

В экосистему бизнес-сервисов ВТБ входит более 35 нефинансовых продуктов для бизнеса любого масштаба – от круглосуточной юридической поддержки и бухгалтерских услуг до сервисов по предоставлению ДМС и автоматизации командировок.

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