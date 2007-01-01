В Калуге открылся Первый Всероссийский съезд наставников
Он проходит в Федеральном технопарке профобразования.
На мероприятие съехались представители 67 регионов.
- Участники отменяются передовым опытом подготовки и поддержки молодых кадров, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - На съезде будет дан старт Всероссийскому конкурсу наставничества. Безусловно, мы презентуем такому широкому и авторитетному педагогическому сообществу со всей страны возможности и ресурсы Федерального технопарка профобразования.
Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев назвал Федеральный технопарк профобразования в Калуге лучшей площадкой в стране.
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