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Общество

В Калуге открылся Первый Всероссийский съезд наставников

Он проходит в Федеральном технопарке профобразования.
Дмитрий Ивьев
14:03 сегодня
0 233
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На мероприятие съехались представители 67 регионов.

- Участники отменяются передовым опытом подготовки и поддержки молодых кадров, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - На съезде будет дан старт Всероссийскому конкурсу наставничества. Безусловно, мы презентуем такому широкому и авторитетному педагогическому сообществу со всей страны возможности и ресурсы Федерального технопарка профобразования.

Первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев назвал Федеральный технопарк профобразования в Калуге лучшей площадкой в стране.

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