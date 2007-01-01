+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Мужчины в Калужской области умирают в 63 года
Общество

Мужчины в Калужской области умирают в 63 года

Такая средняя продолжительность жизни наблюдается у представителей сильного пола, сообщили в пятницу, 26 июля, в региональном загсе.
Дмитрий Ивьев
12:42 сегодня
0 488
Читайте KP40.RU:

Женщины в среднем живут 76 лет.

За первую половину 2024 года в Калужской области умерли 7119 человек. Примерно столько же было за первое полугодие 2023-го.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
9 оценили
56%
11%
11%
11%
0%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 сегодня
3 4889
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 сегодня
1 1600
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 сегодня
1 267
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 сегодня
2 1492
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 577
ILR

Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

...
Авто и транспорт
Траншея образовалась на улице Московской в Калуге
18:49 25.07
1 1288
нико

По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
17:37 25.07
5 1919
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
5 1919
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
1 936
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 25.07
2 1492
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImhYb3diYjNiZ2cvdHJkZ3psSDJ3T0E9PSIsInZhbHVlIjoiQ01TenpzOExzTUk3dS9KR1hsV0s2ajh6VWRmQ1d1cENua2ZsYmJWWVZNME5ETEtPYmxpYURSUlFHVnhpUUMxRTBRMW9zTFdrbWR5cDJZbzJCMy9HSVp3ZzFXSW40TG1qNHl5SFRsTXZlZmphcnlhTzI4NmVmTVV2SVJqdnl4dSt1UE16Y0NCYmIxam9DM3RtM3RWdkExN1kzYzZvT1BFWHhsVlY3aFlkZ05wS2Z4OGZkRmRiQlNzOUpTZkJpSzZWNkhtTENNeEc0VloyWHRWNkhEUG9Bb3Z6bGJrSEF3bjBrSUptVGNwbHlmTDA5QkdlSUo0Zjl3UDlmWHBIanU0VDB4S2p3cVRqZFRiWlV5TmtNeVVSRkt5YzUydEV5dTQ1V3hjeVJKSHNlR0VwS3VMREsvVm5saTBFcktSemVjeHJyeVJjYmlXRVYvd0JVSS9rRGhNZ1NCNHpERWFoeFNUUXl3UVEzbTIzTmdqOWw4NnNLYllDRHBqRWpaNVk0M21BRWM2UjNYTjFhVnhaL2RoTmR6UDU0b24wZHZ0Z3RUQ2tQTzlzUm9ReWxDL3JhS1BKd0t2eHFVT0lNU0NRbHBCbXEwd3JrbzRpWnlMNGxhcnU2MVl6SFZock01d0QzNTlleHdUcEhFS3p0ZlVnOFU0Mnh4bnhydDZrRFZzUDlGZ2cyMWw4ODBzVHB2L05UL0x5ODg4SXF5bDNKa0dMMEtFZ2w3WjcvVDRYRVNYMzdCU25VQ0pTTVphVVEzVjZEVWFEQTVxR1RGV2ZPOFFhRXJFd0lNUzEwcXI0RXdHSHFGOTRHUmZFdFA4QlNpQnp0RjJmckNONXloY2ZzNGEraTRpUiIsIm1hYyI6IjZlZGE3MjYwNDFmYmU0NWY2NzI0Y2NjY2QwNjkwOWVlNDkyODY3NDI3MDY2MTMzYTgxZDlkNzFlMmYwNzZlNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkpVaHdzZXB3Y2pUSDhCalVsZVRybFE9PSIsInZhbHVlIjoia3J4RDBMNkFmTG9hV1piU0gwck5ZZHhSeFppYVpzMTJnSTdXMGtCWmNrbk0zNnBreGlJb2t5aFlMUytMRXZiQzBHa0I1NVdseFNvZDQ0SGtLK2pqalN5TGt0ZVFGaVJpRllXTmJWc3dpR0hYRU1pc1F6N0tMVmlLajhEaEt5QUVFTDh5MHB4NnVqQXhrd0VpZy9pTGh5MnRDdnkvNC8zQkFrQjJSaHNXL2NTeTlmVlQ1bC8vQlF1RDRVbWJPc3JtVFhVK1d0QmF2VmhMY1dwbXZBNnJDUWthL3grQ0tQN2QwYkJJaTIxY3RQcEV6b0dmQ0N6alBoMmR6QjNKRDVpYTB3V0lQWlFJRVFlM2sxc1JPd0pKYXNOeXpLN1JZb3FnMk9oSTgwQ0FBZGVXQ2NJYUo1c1dJTjZMNS9DMmg5Wi9meWdOT0N4RWNBUFlweXlLRFVHS01nb0txNkt6czliYXZ1SEZGanpmSWRDcm9seFgybW8yL1B1Q0RENE54aDFoOFY3dGEwVzRHeHFJem92c2xBMEVDcjlYTTQyK2RIcU5RRVVWcWU1VXlnS002b2ZaMnRiOFZzUVNmOHNkTXNYMCIsIm1hYyI6IjdiMjdhODdjNmQxOGMxZTBhZTQwZjJjMGEzYjlkMTAxNGYxNWNmYWEyZDdjZTJiYjY0MGQ5ZmQ0OGExZTRiYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+