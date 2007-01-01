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Мужчины в Калужской области умирают в 63 года

Дмитрий Ивьев

Такая средняя продолжительность жизни наблюдается у представителей сильного пола, сообщили в пятницу, 26 июля, в региональном загсе.

Дмитрий Ивьев 488 Читайте KP40.RU: