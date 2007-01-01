+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Тарусе пройдет фестиваль орловского рысака
Общество

В Тарусе пройдет фестиваль орловского рысака

Ежегодное мероприятие запланировано на 17 августа, рассказали в пятницу в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 175
Читайте KP40.RU:

Гости увидят состязания орловских рысаков на призы регионального министерства сельского хозяйства и губернатора Калужской области.

В музыкальной программе фестиваля –запланированы шоу-бэнд «Moscow beat», Balkanimans band и «Имперский русский балет» в живом сопровождении симфонического оркестра Калужской областной филармонии.

Гостям обещают ярмарку и различные развлечения.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Рестораны в России стали появляться в XIX веке, и одним из первых в нашем городе стал ресторан «Киев», что на Никитской улице (Ленина, 119),  в гостинице одноименного названия. Появилась она в тридцатых годах позапрошлого века.

...
Общество
26 июля в Калуге жаловались на торговцев алкоголем
11:55 сегодня
3 4889
mrTJohn

Вот тебе раз. Не буду начинать спортом заниматься. 🤒

...
Происшествия
Велосипедист погиб в центре Калуги
10:32 сегодня
1 1600
Александр Щербаков

А когда в Калуге что-то будут делать с опережением сроков?

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские строители с опережением графика ремонтируют кровлю школы в Первомайске
10:17 сегодня
1 267
best85

О этом устали все говорить! Давно пора отменить мораторий!

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
08:53 сегодня
2 1492
DEN-SERVIS ♥♣♥♣♥

заберите губера нашего в Джизак !

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша встретился с делегацией Узбекистана
21:10 25.07
1 577
ILR

Это такой БКАД от Арен и руководителей города, которые не контролировали работы тогда, а скорее всего закрывали глаза при проведении тех работ. Ведь началось всё разваливаться меньше чем через год после громких отчётов. И даже типа "божились", что подрядчика заставят переделывать - искать лень, но даже тут вроде была заметка про это.

...
Авто и транспорт
Траншея образовалась на улице Московской в Калуге
18:49 25.07
1 1288
нико

По Анненкам тоже иногда проезжают с сильным ревом моторов.И вообще не встречал водятлов на мотоциклах, соблюдающих скоростной режим.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
17:37 25.07
5 1919
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 25.07
5 1919
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 25.07
1 936
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 25.07
2 1492
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IlFLck9vRlNMc1VacWFvbjdVWlhwZHc9PSIsInZhbHVlIjoiSmU3bFJySS95bTl6NVg1cTVHbE5VSGdPdXhEOVE0SnRpMkdqZkY5OWNVbkhIOXlVUUJFd29IYUs4S21xTHRwU29zYkhjb3laL0NNMnBnOU1wMHdPT3hsb2lOOXFKTU84MVIxOUdFTGFRWTd2eVhWZEZUUXlQUnkxUm1SODJEUW01cS8rMFNEUlZPVUF4Q3NuUUxRMFZObUU2RFpmbG1kY3Exd2xEZkhxMi9iSHBuMnVCNWhGNlpxOFR5N2Y0bE5XMU4wK0NPNlM1ejZlMGt4ckEzbWhaR3F5UndiMmh1OVVIS0F3anBsR0ZYM2I4MzVwQkRVUS9Bc3ozTFBJMmpUOG9DRXVJTURVNTc5RmxHdUxrdEdpUHRZNkVzb3ZvVGdFV0tZWHQ2dXQ3dm0yT0xqZUxjdUp4QkwyaU5rU0pKYlZEZWhtd2FweXJWQlN6OGI0YTc0aGlGV2E3YVpEemcwOHR5cTRzSnhMZjk2MC9mR2VNem5nYXRtQ2RRLzd4SDU5b1BBZGplS3N0WWtVMnppai9HVE9LRGdSTTJybU5yVWVhdHQ4ZmFrbUE5R3Y3ck1UQVJWLzQ2R1NvWmFUb1Z1L0I1SVNydDh0ZTYxdDY5a2s0SFN3bHdPdWtESnBnV21vZzdBQWRBYm9qekNDcXBVLzBVeTZNU0dYeDNXcEsza092VHFiaVNpY2VFdW9LZmpFYUN5MmorK3JFSmhiNXYxM0psQXZMd202aFN1RFhpcXp0T3I5c1M0MUhqdU5QVFJLQyttSy9qV2o3SGlTQWtFWEtSdXIzRVdUMDV2R3kweHBJOWJGQVkyVEdOdzdjdDFGc3JRU2tqd0xHZ0NxTVM5SSIsIm1hYyI6IjBjZjUzODZjY2U5NDc5ZTk1YTgxNTIyMmJiNGZiZjFiZmQ5YjgxNjY3ODA4MDlhYjZmYWExMjM0NDQ3YTg5YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlVXdEIwM3c4bUdobUc1Umo0RWtwWFE9PSIsInZhbHVlIjoiN05kRDU4TFBGelREMnlBelJWTUtLMGQ2NE1DMGZwWVVJNWNiTmpmYjVwKy9JU2I2R1c0K0U4QWlpekxCTEZJeEUvTzFabWtkdEplM1M1eS9SZUZ0ZVhIYXJrdG8xM2hlYS9wam84WjEvQ3JqbFNSNG1JblZKQ3JlN1FzN2lpUnRzUHpPYkRmU3MwMzBybUdrL0JNcGY3b0M1dUZySTBqd2JMaUdUTTF4bmFuVmtvUEdrQW14dWlpOFlMcEtKak1mSTZwanFoRmFFRTRSbmdmbWRabDMwMXRjdWpuK29KUEZGMGJhL3RyQzV1cnhQanVnR0c2Qm5rYXlnNDVvNktZRFI4ck9PZEZ5d0c0VVRkVUxaVzlvQUNuZ1dQbTlna2VqL0RMMmkyclNCZXpFb2U0am9EU0NrUzc4YUFIc1RpY0E4R1E4T3lLSDBob0JkNmw1RTlkRzZtajhRbEU2ZXE2RHVKaWw5SzZDNnU0VUZvNjkyZDJVcm8zTkpTY2pqdUlTVEpKem8xL0l6TWNudzZPMmNCeE1kNHlpcTg4QUptL0dVRDNOUmRxd01IS2p1VlQ0M2JGcUYvTlpzS1NRNGg4KyIsIm1hYyI6IjgxYTlmYWJiNmUzZDJhY2Y4OWQ1MjIzYzllZGYwZGI0NzllOTIzMjI3OWI0OGFmN2UyNTYwYWMyN2Q1ZTE0M2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+