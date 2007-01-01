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Общество

Черный аист попал на видео в калужском заповеднике

Дмитрий Ивьев
10:21 сегодня
0 303
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Видео с редкой птицей опубликовали в пятницу, 26 июля, «Калужские засеки».

- На том же месте, где мы встретили семейку американских норок, фотоловушки запечатлели ещё один удивительный кадр: чёрный аист ходит по берегу малой лесной реки. Но присмотритесь: на заднем плане все те же наши норки! И они не мешают друг другу: аист занимается своими делами, норки - своими! – прокомментировали в заповеднике.

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