Черный аист попал на видео в калужском заповеднике

Видео с редкой птицей опубликовали в пятницу, 26 июля, «Калужские засеки».

- На том же месте, где мы встретили семейку американских норок, фотоловушки запечатлели ещё один удивительный кадр: чёрный аист ходит по берегу малой лесной реки. Но присмотритесь: на заднем плане все те же наши норки! И они не мешают друг другу: аист занимается своими делами, норки - своими! – прокомментировали в заповеднике.