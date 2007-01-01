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Медведи, волки и лисицы выходят к людям в Калужской области

Диких животных замечают в окрестностях многих населенных пунктов, сообщили 26 июля в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Дмитрий Ивьев
09:56 сегодня
0 270
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- Данное явление вызвано появлением молодых особей, начавших самостоятельную жизнь и не имеющих достаточных навыков добычи пищи в дикой природе, и наличием близ жилья человека легкодоступной пищи, - пояснили в Минприроды. - Существование «зеленых коридоров», а также неосвещённых участков улиц облегчает проникновение хищников из естественной среды обитания.

Чтобы хищники не подходили к жилью, рекомендуется окашивать травы, включать освещение и убирать пищу, которую не съели домашние животные. Частные дома лучше огораживать.

- Если появившиеся в населенном пункте лисица, волк или медведь представляют угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо оперативно вызвать на место сотрудника полиции, который имеет право принять меры в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в министерстве.

Ранее мы проводили прямой эфир с биологом Вероникой Матюшиной, которая рассказала, что делать, если встречаешь хищников в лесу.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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13:43 25.07
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colorkaluga

Верните "вышку" !

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13:31 25.07
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mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 25.07
4 1820
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 25.07
4 1820
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 25.07
1 6115
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 25.07
1 2052
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 25.07
4 1820
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 25.07
2 830
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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...
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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 25.07
7 4429
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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