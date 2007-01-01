Медведи, волки и лисицы выходят к людям в Калужской области
- Данное явление вызвано появлением молодых особей, начавших самостоятельную жизнь и не имеющих достаточных навыков добычи пищи в дикой природе, и наличием близ жилья человека легкодоступной пищи, - пояснили в Минприроды. - Существование «зеленых коридоров», а также неосвещённых участков улиц облегчает проникновение хищников из естественной среды обитания.
Чтобы хищники не подходили к жилью, рекомендуется окашивать травы, включать освещение и убирать пищу, которую не съели домашние животные. Частные дома лучше огораживать.
- Если появившиеся в населенном пункте лисица, волк или медведь представляют угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо оперативно вызвать на место сотрудника полиции, который имеет право принять меры в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в министерстве.
Ранее мы проводили прямой эфир с биологом Вероникой Матюшиной, которая рассказала, что делать, если встречаешь хищников в лесу.
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес....
закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?...