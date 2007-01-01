Медведи, волки и лисицы выходят к людям в Калужской области

Диких животных замечают в окрестностях многих населенных пунктов, сообщили 26 июля в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- Данное явление вызвано появлением молодых особей, начавших самостоятельную жизнь и не имеющих достаточных навыков добычи пищи в дикой природе, и наличием близ жилья человека легкодоступной пищи, - пояснили в Минприроды. - Существование «зеленых коридоров», а также неосвещённых участков улиц облегчает проникновение хищников из естественной среды обитания.

Чтобы хищники не подходили к жилью, рекомендуется окашивать травы, включать освещение и убирать пищу, которую не съели домашние животные. Частные дома лучше огораживать.

- Если появившиеся в населенном пункте лисица, волк или медведь представляют угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо оперативно вызвать на место сотрудника полиции, который имеет право принять меры в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в министерстве.

Ранее мы проводили прямой эфир с биологом Вероникой Матюшиной, которая рассказала, что делать, если встречаешь хищников в лесу.