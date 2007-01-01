Калужская компания подвела 3-х месячные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
Организация, которая занимается внедрением инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», поддерживает высокие стандарты качества благодаря поддержке Регионального центра компетенций, работающего на базе Агентства развития бизнеса.
В данный момент работники уже приступили к оптимизации процессов обслуживания оборудования, а также внутренней и внешней логистики в рамках этапа «Диагностика и планирование». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.
Специалист РЦУ и куратор проекта Максим Дорофеев отметил, что за время реализации нацпроекта внутри команды улучшилось взаимодействие, команде удалось преодолеть все трудные моменты. Во время первого этапа реализации удалось провести 34 мероприятия по устранению проблем и созданию потока-образца. Также снизилось время поставки материалов, было обучено два новых инструктора. План мероприятий по проекту выполнили на 60%.
Генеральный директор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк рассказал, что данный проект можно по праву считать самым высокоавтоматизированным.
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