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Общество

Калужская компания подвела 3-х месячные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»

Софья Фирсова
16:42 сегодня
0 173
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Организация, которая занимается внедрением инструментов бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность труда», поддерживает высокие стандарты качества благодаря поддержке Регионального центра компетенций, работающего на базе Агентства развития бизнеса.

В данный момент работники уже приступили к оптимизации процессов обслуживания оборудования, а также внутренней и внешней логистики в рамках этапа «Диагностика и планирование». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Специалист РЦУ и куратор проекта Максим Дорофеев отметил, что за время реализации нацпроекта внутри команды улучшилось взаимодействие, команде удалось преодолеть все трудные моменты. Во время первого этапа реализации удалось провести 34 мероприятия по устранению проблем и созданию потока-образца. Также снизилось время поставки материалов, было обучено два новых инструктора. План мероприятий по проекту выполнили на 60%.

Генеральный директор Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк рассказал, что данный проект можно по праву считать самым высокоавтоматизированным.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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colorkaluga

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mik27

Калужские бездельники.

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Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1354
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1354
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
1 3675
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1877
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1354
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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