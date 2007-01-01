+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Скорость LTE удвоили на известном фестивале в Калужской области
Общество

Скорость LTE удвоили на известном фестивале в Калужской области

15:09 сегодня
0 258
Читайте KP40.RU:

Ежегодный трехдневный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» на базе арт-парка Никола-Ленивец стал одной из визитных карточек Калужской области.  В этом году мероприятие пройдет с 26 по 28 июля, под темой «Мы». Гостей мероприятия ждут новые арт-объекты, места силы, множество культурных программ и быстрый интернет. Для улучшения обслуживания установлено новое оборудование.

- Впереди у нас особенно горячие выходные — с хорошей погодой и ярким, всегда самобытным «Архстоянием», - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Участники этого зрелищного фестиваля стремятся не только побывать на концертах любимых исполнителей и в творческих мастерских художников, но и хотят делиться своими эмоциями и драйвом в интернете. Поэтому для гостей мероприятия мы обеспечили высокие скорости и связь. Несмотря на сложный лесистый ландшафт, нам удалось увеличить пропускную способность нашей сети на площадке фестиваля в 2 раза. Для пользователей это означает возможность скачивать и отправлять большие объемы данных при нахождении в большинстве арт-локаций. Теперь прямо с фестивальной площадки можно вести стримы, быстро загружать видео- и фото на свои странички в соцсетях, пересылать картинки в мессенджерах или телеграмм-каналах. Уверена, качество и скорость LTE помогут привлечь на легендарный фестиваль еще большее число творческих личностей и всех неравнодушных к современному искусству

0+

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
15:20 сегодня
4 1354
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

...
Криминал
Двое жителей Калуги перевели мошенникам 4,5 миллиона рублей
13:43 сегодня
1 626
colorkaluga

Верните "вышку" !

...
Криминал
В Калужской области убийцу 21-летней девушки приговорили к пожизненному сроку
13:31 сегодня
1 872
mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1354
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1354
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

...
Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
1 3675
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

...
Общество
Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 сегодня
1 1877
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1354
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
Спорт
Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 сегодня
2 689
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
Общество
25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4289
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkZVTW1Fd3pJamdQa1RLUDhDL0lyUXc9PSIsInZhbHVlIjoiRDgxQTJPY2lOTDlNWklXZjUyYkFYSXUxYjdCcnd2dUZwWnBzWVRmdk8vSE8wWlhwaWc3b0ZZekRtYS9Pd1BMbGJCZ3A4MytRZjVrWmZHejlRUElnSWErK3o5RXdUWlhZejlQbldnY1pjbUkxR3BDLzN4NWRtUHJaTGRpbytIZ3NzV2d1Z3NKVHdDY2pwdXJIaFhHU1hITng3TnphbTNXTGM0dmdYSTR6VVdvNG5GeUt0Qk82MmdKN3ZnMFBmRklVanBFbmFPNVBKaUdUaHZGMkUrWU1GOU5CcXRZM2Z3bVdrZS9vTXJBaU1hMDMzNzloNFBTWDhoc1NiRERGYytBZzVBeG1QOXl1dXo2UFFqMld4RlZWNXRMWFVWcGh2SnpTdGdUU3Nnb0t1UXJ3WEdSN083Z011UTJpUDl6K08zQmR4U0xDL0pwaDNia2VyK3pCQlh0L2tObXNQRHNxMVJTVmZMU2EyTXhZY3VKUmtkWjU3TDdXeU5sSGpta2tLS0M2b3FTbG1iV1dSZDFxZzdBdHJyTmJoNVBrYWluSzFnMXQ4ZXZlVzlWWmVjNEZSUlN5YlVHUzVZMENUN0FwR3NIbW5pRUxCRDUzNWxyc2FPREgzOVNudWZ5VzJwaEt3R2ptY2JHMU5GL2pUeW9FejJQZEVHa2Y5ZlA1OEVSU1BFMmFHNFdxZ0RqY1RTbGk5cW9pbnBOVWpycjEraUY4cnd3RU1kMFN6ZWNBbVJZVXBkUDF5LzFORHhaMkFibU5oNE5uOStaU3NYcnN3QURUUk1NNjhyWmRzMElwZHlWVmJBN3NUeFdpODJCT0I0L2NDc0Z4OU01MEV5SUJ6aGhaMDE1QSIsIm1hYyI6ImE3NGNlMTY0YjY0OTg2NDQwNjQ5ZmVlOTBlMGFlNDU3YTlhMjc4NjIwNTEyMjM2OWRmMWVmYWZmZWI4NWNhYTEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InIraHlkRkRSd0FoajJXbytERE1qWXc9PSIsInZhbHVlIjoiT2tHTFJFTTh6VDdNWTJzdDU2K0REOUJCdkhhNk50NXE2elUwVlN1WWNheG9EQ2hxTE8ycGJFRTFuNDc3ZzM1Uk1BcjNFU2Z0bkdnOWtQcWVaeVR4OEFBUFMzOG9XcUI4MEs2SS9PaU1YbW1LbkVhajJLZnFOMVZTMUtzMkJ5ZjZEdUpacU00MlFkRm4wWFhKVm9obzNqeUpjcFdzd3NrY3FBSUlpNEVrdlBRN2pFekR4Q3Y5S2NtMDBXM3ZrL0VocHBtSTM4S0FBZ2lPNmtTbm1KNys0QlVjcUgzb2pibS9UTFphQW1Yc2RaQ21KV1psWW5kKy8xZjBMYWpxeGNzNk1yZXFpUFBLdWlQUU55akhYYm45RzVDTnFvMG43MnBYOHNNYUtUbEd5R1F4RnNPbXpZZ2xSKzNmanZkOFkwc1hXbElPUHNsbDl3d1orckxHUHNJdU5WRTdUdFhNNHNhcEdJaWNEcllEdmV2TzRMT0tNSGpHMElZM1ladS9mK0huNFVyS2RlUzdHbll4U1dlSktKQVZjUUs5eE5DZlVwSjNTVCt6L2xMNXhKbGQ2YnJ3SEtraHRnRVZFNUtRbFBydCIsIm1hYyI6IjcxY2VmYjdiOGYxODRkNmIwZjNjOWU0ZTk2YTcyYjlmMDU2ZGE0OTg5MGYzNmQ2YTEwZGRiYTQ2YTk2YTE2ZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+