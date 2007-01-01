Скорость LTE удвоили на известном фестивале в Калужской области

Ежегодный трехдневный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» на базе арт-парка Никола-Ленивец стал одной из визитных карточек Калужской области. В этом году мероприятие пройдет с 26 по 28 июля, под темой «Мы». Гостей мероприятия ждут новые арт-объекты, места силы, множество культурных программ и быстрый интернет. Для улучшения обслуживания установлено новое оборудование.

- Впереди у нас особенно горячие выходные — с хорошей погодой и ярким, всегда самобытным «Архстоянием», - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Участники этого зрелищного фестиваля стремятся не только побывать на концертах любимых исполнителей и в творческих мастерских художников, но и хотят делиться своими эмоциями и драйвом в интернете. Поэтому для гостей мероприятия мы обеспечили высокие скорости и связь. Несмотря на сложный лесистый ландшафт, нам удалось увеличить пропускную способность нашей сети на площадке фестиваля в 2 раза. Для пользователей это означает возможность скачивать и отправлять большие объемы данных при нахождении в большинстве арт-локаций. Теперь прямо с фестивальной площадки можно вести стримы, быстро загружать видео- и фото на свои странички в соцсетях, пересылать картинки в мессенджерах или телеграмм-каналах. Уверена, качество и скорость LTE помогут привлечь на легендарный фестиваль еще большее число творческих личностей и всех неравнодушных к современному искусству

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