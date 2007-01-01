Скорость LTE удвоили на известном фестивале в Калужской области
Ежегодный трехдневный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» на базе арт-парка Никола-Ленивец стал одной из визитных карточек Калужской области. В этом году мероприятие пройдет с 26 по 28 июля, под темой «Мы». Гостей мероприятия ждут новые арт-объекты, места силы, множество культурных программ и быстрый интернет. Для улучшения обслуживания установлено новое оборудование.
- Впереди у нас особенно горячие выходные — с хорошей погодой и ярким, всегда самобытным «Архстоянием», - рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Участники этого зрелищного фестиваля стремятся не только побывать на концертах любимых исполнителей и в творческих мастерских художников, но и хотят делиться своими эмоциями и драйвом в интернете. Поэтому для гостей мероприятия мы обеспечили высокие скорости и связь. Несмотря на сложный лесистый ландшафт, нам удалось увеличить пропускную способность нашей сети на площадке фестиваля в 2 раза. Для пользователей это означает возможность скачивать и отправлять большие объемы данных при нахождении в большинстве арт-локаций. Теперь прямо с фестивальной площадки можно вести стримы, быстро загружать видео- и фото на свои странички в соцсетях, пересылать картинки в мессенджерах или телеграмм-каналах. Уверена, качество и скорость LTE помогут привлечь на легендарный фестиваль еще большее число творческих личностей и всех неравнодушных к современному искусству
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Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес....
закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?...