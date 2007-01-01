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ВТБ запускает онлайн-сервис покупки авто

ВТБ запускает онлайн-сервис по продаже автомобилей с различными способами владения – ВТБ Авто. Благодаря ему клиенты смогут выбрать оптимальный вариант приобретения машины: оплату частями, автокредит или за собственные деньги.
15:30 сегодня
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Предложение по покупке частями подразумевает, что клиент в первые три месяца берет авто в аренду и вносит не всю его стоимость сразу, а только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. Если в конце аренды он готов к покупке, то может взять машину по остаточной стоимости. Это важно для тех, кто хочет повременить с крупными вложениями, но при этом сразу сесть за руль готового к использованию автомобиля. К тому же после тест-драйва снизится итоговая цена машины.

Выплаты в период аренды идут в зачет стоимости автомобиля, которая фиксируется при подписании договора и остается неизменной. Через три месяца его можно выкупить одним из удобных способов: с автокредитованием или за собственные средства. Если машина клиенту не подойдет, от выкупа можно свободно отказаться и при желании взять в аренду новую.

Также сервис предлагает возможность оформить долгосрочную подписку на автомобиль с полным обслуживанием. Такой способ подойдет тем, кто пока не готов к покупке, хочет использовать автомобиль временно в зависимости от текущих потребностей. В подписку включено большое количество услуг: регистрация, страхование, оплата транспортного налога, шиномонтаж, техобслуживание и другие. Таким образом клиент получает новый личный автомобиль, поставленный на учет, застрахованный и полностью готовый к поездкам. Через 3 года его можно выкупить по остаточной стоимости или же сдать и оформить новый автомобиль по аналогичной схеме.

Эксперты сервиса ВТБ Авто помогут выбрать подходящую машину. При выкупе можно воспользоваться не только специальными условиями автокредитования, но и сервисом подбора ОСАГО и каско по выгодным ценам. В ближайшей перспективе сервис расширит линейку дополнительных опций, в частности клиенты смогут пользоваться топливным сервисом, позволяющим заправляться, не выходя из авто, и услугой трейд-ин.

«ВТБ разрабатывает высокотехнологичные сервисы и гибко подстраивает их под потребности людей. ВТБ Авто – это универсальный продукт, отвечающий разнообразным потребностям современного потребителя. Мы планируем стремительно развивать наш сервис и уже создаем бесшовный клиентский путь покупки автомобиля в онлайн с доставкой прямо к дому. Также будем расширять ассортимент автомобилей и способов приобретения, запустим востребованные услуги и сервисы для автолюбителей», – комментирует руководитель проекта ВТБ Авто Сергей Медынский.

«Компетенции, надежность группы ВТБ позволяют реализовывать самые сложные задачи. Новый сервис делает ВТБ одним окном для жизненного цикла автомобиля – от покупки у надежных поставщиков до обслуживания на этапе владения. Такой подход позволяет сократить цепочки посредников и оптимизировать цены. Клиентам ВТБ Авто доступны машины из стока компании с официальной гарантией от производителя и полным комплексом сервисного обслуживания. Таким образом, все сложности и хлопоты, с которыми сталкиваются автолюбители в разных жизненных ситуациях, ВТБ Авто берет на себя, поэтому его можно назвать консьерж-службой в мире автомобилей», – поясняет генеральный директор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.

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