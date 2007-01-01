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Общество

ВТБ Мои Инвестиции запустили для клиентов голосовые рекомендации

Голосовые рекомендации от брокера «ВТБ Мои Инвестиции» уже доступны инвесторам в рамках сервиса Advisory Pro. Новая услуга позволит клиентам выбрать оптимальный и удобный для себя канал коммуникации с консультантами и оперативно совершать сделки в период пиковых нагрузок на рынке.
14:23 сегодня
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Клиенты брокера «ВТБ Мои Инвестиции» смогут получать индивидуальные инвестиционные рекомендации не только через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, но и по телефону. Теперь при необходимости оперативного реагирования на ситуацию на фондовом рынке консультанты могут звонить клиентам, давать рекомендации по портфелю и принимать поручения инвесторов на проведение сделок по телефону. Услугой могут воспользоваться клиенты брокера с суммой инвестиций от 10 млн рублей.

Голосовые рекомендации позволят клиенту быстро принять решение о наиболее оптимальных сделках в случае резких колебаний на рынке. Инвестиционный консультант сможет оперативно сообщать инвестору о важных новостях, которые могут повлиять на доходность портфеля клиента, и при необходимости предложить индивидуальные рекомендации.

«Новый канал связи расширит для клиентов возможности взаимодействия с консультантами. Это услуга про инвестора и для инвестора. В период высокой волатильности на рынке клиент сможет оперативно выставить несколько заявок, в том числе, помимо стандартных, «айсберг», «тейк-профит» и «стоп-лосс», – подчеркнул управляющий директор дирекции финансового консультирования ВТБ Арсен Никогосян.

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