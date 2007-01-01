Норки попали на видео в калужском лесу

Редкие кадры удалось заснять фотоловушке в заповеднике «Калужские засеки».

- Норки обитают по берегам водоёмов, устраивают убежища в норах и пустотах в корнях деревьев, подмытых рекой, питаются самой разнообразной мелкой живностью: рыбой, лягушками, моллюсками и грызунами, - рассказала 25 июля старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Американскую норку завезли в Россию ради содержания на зверофермах – шкурки норок очень ценились для изготовления меховых изделий. Со звероферм американские норки так или иначе умудрялись сбегать и постепенно сформировали устойчивые группировки по всей территории нашей страны.

В Калужской области американская норка почти полностью вытеснила европейскую.