В Калуге развалился забор лицея №9

Из ограды на улице Кутузова вываливаются кирпичи.

Как рассказали калужане в соцсетях, такая картина наблюдается уже не первый год.

В среду, 24 июля, на Кутузова побывал городской голова Дмитрий Денисов.

Он пообещал отремонтировать забор уже в этом году. По словам чиновника, это сделают за счет того, что бюджет получил дополнительные доходы.