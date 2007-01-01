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В Калуге развалился забор лицея №9

Из ограды на улице Кутузова вываливаются кирпичи.
Дмитрий Ивьев
11:41 сегодня
0 463
Читайте KP40.RU:

Как рассказали калужане в соцсетях, такая картина наблюдается уже не первый год.

В среду, 24 июля, на Кутузова побывал городской голова Дмитрий Денисов.

Он пообещал отремонтировать забор уже в этом году. По словам чиновника, это сделают за счет того, что бюджет получил дополнительные доходы.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
3 1004
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Общество
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Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
3 1004
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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10:43 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 сегодня
7 4232
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В СССР существовала традиция награждения городов орденами.

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09:16 сегодня
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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