Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?

Как-то незаметно все привыкли, что в Калуге реконструируются Синие мосты.

Некоторые калужане ворчат и поругивают строителей, и мало кто помнит, что попытки «расшить» это «бутылочное горлышко» предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось.

Эта стройка войдет в историю как одна из самых сложных. Её длина – 455 метров, из них непосредственно мост всего лишь – 50 метров. И все эти 405 метров, которые не мост, как слоёный пирог буквально нашпигованы коммуникациями, многие из которых не учтены в документах.

Когда же мы сможем проехать по Синему мосту (теперь он будет один) на общественном транспорте? Об этом мы узнали у руководителя Управления капитального строительства Калуги Михаила Шубина.

Спойлер: Дмитрий Денисов, похоже, сдержит обещание и обновленный путепровод будет открыт к Дню рождения Калуги.

Пока без троллейбусов

Как и было обещано, в конце августа первые автомобили смогут проехать по новому путепроводу. Возобновятся и маршруты общественного транспорта. Правда в первые пару недель проехать по мосту смогут лишь автобусы.

- Рабочее движение мы откроем, как и обещали в конце августа, - пояснил руководитель УКСа Калуги Михаил ШУБИН. - Общественный транспорт тоже будет проезжать, кроме троллейбусов, потому что, возможно, еще будет завершаться монтаж троллейбусной линии.

Кроме троллейбусной линии, после рабочего пуска объекта, будет проводиться ещё ряд работ. В частности, прокладка тротуаров на подходах к путепроводу. Строители проведут завершающее укрепление насыпи. Полностью строительные бригады покинут территорию Синих мостов в сентябре нынешнего года.

На подъездах к мосту, а это по 200 метров с каждой стороны, тоже подходят к концу все необходимые работы.

- К концу нынешней недели мы планируем укладывать асфальтобетонное покрытие со стороны улицы Тарутинской, - рассказал Михаил Шубин. – Второй городской проезд у нас уже полностью отсыпан щебнем.

Пожалуй, главную сегодня стройку Калуги в режиме нон-стоп контролирует и городской голова Калуги. В середине прошлой недели Дмитрий Денисов провел очередную проверку этого объекта.

- На улице Глаголева подготовлены траншеи под защиту водовода, параллельно рабочие проведут устройство ливневой канализации, - сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ после осмотра стройки. - Основные работы по насыпи полотна выполнены на 95%. Сейчас завершается устройство подходов к путепроводу. Остаётся устройство «сетки» и щебеночного основания.

Также рабочие демонтируют существующие конструкции дорожной одежды. Осталось разобрать около 60 метров.

Там 30 сантиметров бетона залито

А вот на улице Глаголева реконструкция подъездных путей немного затруднена. Дело в том, что в свое время этот участок дороги был построен с учетом потребностей находящегося рядом промышленного предприятия. В тело автодороги была залита 30-сантиметровая подушка из бетона. Сейчас подрядчику приходится демонтировать этот бетонный слой. Сложность этих работ не позволит открыть движение по улице Глаголева до конца июля.

Вся протяженность объекта составляет 455 метров, из них непосредственно мост – 50 метров. По словам строителей, в ходе работ приходилось на месте решать целый ряд возникающих проблем. Оказывается, согласования с РЖД и собственно путепровод не самое сложное в этой работе.

- Двухсотметровые участки подъездов к путепроводу оказались буквально нашпигованы всевозможными коммуникациями, - объясняет Михаил Шубин. – К большинству из них не было никакой документации. Приходилось разбираться, что это за сети, каким образом их отводить и так далее. Все это немного удлинило сроки общей сдачи объекта. Сейчас уже можно точно сказать, что мы справились с этой нелегкой задачей.

Стоит отметить, что путепровод – это не дачный домик, любые работы должны проходит, проектирование и строгую экспертизу. В том числе и все изменения, возникающие при обнаружении не заявленных в первоначальном варианте проекта перемещения подземных коммуникаций.

- Сложность в том, что коммуникации были нанесены в проекте одном месте, а по факту находились в другом и совсем другом исполнении, - рассказывает руководитель УКСа Калуги. - И все это приходилось изменять. Мы в экспертизу зашли в декабре, а со всеми корректировками вышли из неё только лишь в конце апреля.

Не мосты, а мост

Вполне вероятно, калужане и после открытия путепровода будут называть его Синие мосты, хотя фактически после реконструкции остался лишь один мост. Второй ликвидирован. Строители проложили под основание насыпи мощную водопропускную железобетонную трубу вместо одного моста.

Останется и в названии и слово синий. Хотя по регламенту цвет мостового перехода будет серым. Однако строители все же пошли навстречу и покрасили перила мостового перехода в синий цвет. Так что Синим мост можно будет называть по-прежнему.

Не будут забыты и работы по благоустройству окружающей строительную площадку территории. Как заверили нас в городской управе, никаких новых строений в этом месте не запланировано.

- Эта территория будет рекультивирована полностью, строительный городок уже практически процентов на 50 демонтирован, потому что основные работы по путепроводу выполнены, - заверил Михаил Шубин. – Откосы будут засыпаны растительным грунтом.

Что же касается церемонии открытия, то пока не известно, как она будет проводится. Скорее всего рабочий пуск будет отмечен скромно. Впрочем, реконструкция путепровода Синие мосты – это не только решение многолетней проблемы «бутылочного горлышка» в этом месте.

- Эта стройка дала нам колоссальный опыт взаимодействия с ОАО РЖД, Россетями, «Газпромом», «Водоканалом», связистами и многими другими организациями, отметил Дмитрий Денисов. - Уверен, что калужане обязательно оценят результат многомесячной работы уже в ближайшее время!