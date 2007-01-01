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«Калужская акватория»: природная вода из артезианской скважины для вашего здоровья

Артезианская вода не только живая, чистая, обогащенная природными минералами и микроэлементами, но и вкусная. Она бережет наше здоровье: в ней содержатся необходимые организму полезные вещества.
09:00 сегодня
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И калужане могу пить такую воду каждый день: вот уже 13 лет жители нашего города получают артезианскую воду от надежного поставщика «Калужская Акватория».

Артезианская скважина, из которой «Калужская акватория» добывает воду, находится в Бабынинском районе, в экологически чистом месте. Воду берут прямо из недр земли. Глубина скважины – 73 метра, а значит вода надежно защищена от поверхностного загрязнения.

Забота о безопасности

К воде «Калужская акватория» предъявляет высокие требования по качеству и безопасности. Вода проходит несколько стадий подготовки. После добычи из скважины ее сначала пропускают через фильтр глубокой очистки, где задерживаются крупные и мелкие частицы. Потом она попадает в колонны, наполненные ионообменной смолой – так корректируется уровень жесткости. И затем проходит через фильтр тонкой очистки и попадает в водовоз.

Компания разработала программу производственного контроля, согласованную совместно c Роспотребнадзором.

От скважины до киоска воду перевозят в специально оборудованных автоцистернах, изготовленных из материалов, которые обеспечивают максимальную сохранность природных элементов.

Киоски-автоматы «Калужской Акватории» созданы по принципу термоса. Они способны сохранять свежесть и температуру воды, чтобы она оставалась в своём изначальном состоянии. Емкость, шланги изготовлены из пищевого пластика, соответствуют ГОСТУ и сертифицированы.

У автомата мощная теплоизоляция: вода не нагревается в жару и не остывает в холода. Кроме того, в автомате она проходит через дополнительный фильтр и ультрафиолет. При этом за чистотой оборудования тщательно следят, регулярно чистят каждый автомат.

Обращайте внимание

Сейчас в Калуге стоят разнообразные автоматы по продаже питьевой воды в розлив. Но не везде продают одинаковую воду. Есть аппараты, в которых вода артезианская, привезенная специализированным автотранспортом, а есть те, в которых фильтруется обычная водопроводная вода. Отличить артезианскую воду от простой отфильтрованной можно по размеру автомата. Если он большой, значит, там есть накопительная емкость, следовательно, воду добыли в артезианской скважине и привезли. Если же автомат небольшого размера - по 200 литров воды возить не будут, значит, вода берется на месте, из водопровода и пропускается через фильтры. Поэтому при покупке воды обращайте внимание на размер автомата.

Калужская Акватория – Артезианская вода в вашем дворе 

Реклама. ООО «Акватория Калуги территория здоровья». ИНН 4027147664 erid: 2VfnxwnqJde
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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей.

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13:43 25.07
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colorkaluga

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mik27

Калужские бездельники.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 25.07
4 1820
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 25.07
4 1820
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Общество
Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 25.07
1 6115
Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Калужан предупредили о грязном воздухе
11:53 25.07
1 2052
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 25.07
4 1820
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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Калужане сделали обзор стадиона на Алтае
10:43 25.07
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

...
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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
10:37 25.07
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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