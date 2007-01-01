«Калужская акватория»: природная вода из артезианской скважины для вашего здоровья
И калужане могу пить такую воду каждый день: вот уже 13 лет жители нашего города получают артезианскую воду от надежного поставщика «Калужская Акватория».
Артезианская скважина, из которой «Калужская акватория» добывает воду, находится в Бабынинском районе, в экологически чистом месте. Воду берут прямо из недр земли. Глубина скважины – 73 метра, а значит вода надежно защищена от поверхностного загрязнения.
Забота о безопасности
К воде «Калужская акватория» предъявляет высокие требования по качеству и безопасности. Вода проходит несколько стадий подготовки. После добычи из скважины ее сначала пропускают через фильтр глубокой очистки, где задерживаются крупные и мелкие частицы. Потом она попадает в колонны, наполненные ионообменной смолой – так корректируется уровень жесткости. И затем проходит через фильтр тонкой очистки и попадает в водовоз.
Компания разработала программу производственного контроля, согласованную совместно c Роспотребнадзором.
От скважины до киоска воду перевозят в специально оборудованных автоцистернах, изготовленных из материалов, которые обеспечивают максимальную сохранность природных элементов.
Киоски-автоматы «Калужской Акватории» созданы по принципу термоса. Они способны сохранять свежесть и температуру воды, чтобы она оставалась в своём изначальном состоянии. Емкость, шланги изготовлены из пищевого пластика, соответствуют ГОСТУ и сертифицированы.
У автомата мощная теплоизоляция: вода не нагревается в жару и не остывает в холода. Кроме того, в автомате она проходит через дополнительный фильтр и ультрафиолет. При этом за чистотой оборудования тщательно следят, регулярно чистят каждый автомат.
Обращайте внимание
Сейчас в Калуге стоят разнообразные автоматы по продаже питьевой воды в розлив. Но не везде продают одинаковую воду. Есть аппараты, в которых вода артезианская, привезенная специализированным автотранспортом, а есть те, в которых фильтруется обычная водопроводная вода. Отличить артезианскую воду от простой отфильтрованной можно по размеру автомата. Если он большой, значит, там есть накопительная емкость, следовательно, воду добыли в артезианской скважине и привезли. Если же автомат небольшого размера - по 200 литров воды возить не будут, значит, вода берется на месте, из водопровода и пропускается через фильтры. Поэтому при покупке воды обращайте внимание на размер автомата.
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