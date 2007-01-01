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Общество

Владислав Шапша принял участие в совещании с председателями комиссий Госсовета

Мероприятие прошло 24 июля в Москве.
Дмитрий Ивьев
07:50 сегодня
0 155
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Ранее стало известно, что калужского губернатора президент назначил председателем вновь созданной комиссии по направлению «Кадры».

Владислав Шапша вместе со своими коллегами будет прорабатывать инициативы по национальному проекту «Кадры».

В качестве одной из главных задач называется улучшение системы подготовки кадров под современный рынок.

- Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь оставалась в регионе, реализовывала себя в востребованных профессиях, - заявил Владислав Шапша.

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