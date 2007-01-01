Стартовала заявочная кампания Всероссийского отбора инклюзивных практик
Подать заявку для участия можно до 30 сентября, рассказали в среду в правительстве Калужской области.
Проект «Открыто для всех» реализуется АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках Национальной социальной инициативы.
С помощью инициативы бизнес вовлекается в создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Заявку можно оставить на платформе «Смартека».
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