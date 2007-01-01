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Общество

Стартовала заявочная кампания Всероссийского отбора инклюзивных практик

Подать заявку для участия можно до 30 сентября, рассказали в среду в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:10 сегодня
0 221
Читайте KP40.RU:

Проект «Открыто для всех» реализуется АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в рамках Национальной социальной инициативы.

С помощью инициативы бизнес вовлекается в создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Заявку можно оставить на платформе «Смартека».

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калужская область
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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
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1 957
Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
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В Калуге 14-летний мотоциклист врезался во внедорожник
12:22 сегодня
1 794
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
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Ждём финала: будущее двух исторических зданий в Калуге очень туманно
11:54 сегодня
1 1078
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

...
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10:48 сегодня
3 4903
Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
10:23 сегодня
3 2087
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
Спорт
Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
09:58 сегодня
2 880
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
Общество
«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 4438
Василёк

маэстро 🤧😂

...
Статьи, аналитика, репортажи
Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
23:35 23.07
1 1001
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 761
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 1130
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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