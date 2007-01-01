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Стартовала заявочная кампания Всероссийского отбора инклюзивных практик

Дмитрий Ивьев

Подать заявку для участия можно до 30 сентября, рассказали в среду в правительстве Калужской области.

Дмитрий Ивьев 221 Читайте KP40.RU: