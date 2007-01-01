Владислав Шапша посетил Координационный центр при правительстве России

Губернатор Калужской области 24 июля работает в Москве. Делегация нашего региона перенимает федеральный опыт.

Шапша отметил, что областные министерства и ведомства должны уметь использовать инструменты Координационного центра в своей работе.

- Это поможет нам повысить эффективность и слаженность при принятии управленческих решений, оперативнее реагировать на проблемы и координировать работу ведомств в режиме реального времени, – подчеркнул глава региона.