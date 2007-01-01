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Общество

Владислав Шапша посетил Координационный центр при правительстве России

Губернатор Калужской области 24 июля работает в Москве. Делегация нашего региона перенимает федеральный опыт.
Дмитрий Ивьев
16:25 сегодня
0 253
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Шапша отметил, что областные министерства и ведомства должны уметь использовать инструменты Координационного центра в своей работе.

- Это поможет нам повысить эффективность и слаженность при принятии управленческих решений, оперативнее реагировать на проблемы и координировать работу ведомств в режиме реального времени, – подчеркнул глава региона.

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Лента комментариев
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