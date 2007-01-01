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Калужан предупредили о грязном воздухе

Дмитрий Ивьев

Из-за слабого ветра с вечера 24 июля до утра 25 июля в Калуге могут наблюдаться метеорологические условия, которые будут неблагоприятны для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Дмитрий Ивьев 649 Читайте KP40.RU: