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Калужан предупредили о грязном воздухе

Из-за слабого ветра с вечера 24 июля до утра 25 июля в Калуге могут наблюдаться метеорологические условия, которые будут неблагоприятны для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 649
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Об опасной ситуации предупредили в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Возможен рост обращений населения с жалобами на ухудшение самочувствия, обострение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, аллергических заболеваний, - говорится в предупреждении синоптиков. - Возможно, увеличение количества обращений населения в дежурно-диспетчерские службы муниципального образования с жалобами на неприятный запах.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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