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Общество

Клиенты ВТБ оформили новую «семейную» ипотеку* на 3,2 млрд рублей

12 июля ВТБ начал выдачу обновленной «семейной» ипотеки. Менее чем за две недели клиенты банка оформили кредиты на сумму 3,2 млрд рублей. Наибольшее число жилищных кредитов с господдержкой в первые две недели июля оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области.
14:56 сегодня
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«С момента запуска новой «семейной» ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов и уже выдали жилищные кредиты в рамках госпрограммы на сумму 3,2 млрд рублей. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке клиентов. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в «пиковом» июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос на нее стабилизируется. Мы ожидаем увеличения доли семейной ипотеки в кредитных выдачах, более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы один ребенок до 6 лет. Ставка для всех регионов единая – 6% годовых.

Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.

 Оформление льготного кредита доступно один раз. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях. В остальных регионах – до 6 млн рублей. В ВТБ клиенты могут взять «семейную» ипотеку и на более крупную сумму: до 30 млн и до 15 млн рублей соответственно. В этом случае ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «семейной» ипотеки и базовой ставкой банка.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% от стоимости недвижимости.

Рефинансирование ранее оформленной ипотеки предлагается клиентам с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка-инвалида.

*Ипотека с господдержкой для семей с детьми базовая Полная стоимость кредита 6,115%- 13,364%

Ставка 6% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка -гражданина РФ, не достигшего 7 лет, либо имеющие двоих и более детей – граждан РФ, не достигших 18 лет, либо имеющие ребенка-инвалида – гражданина РФ, не достигшего 18 лет на дату заключения кредитного договора. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника готового жилого помещения, или на приобретение у юр. лица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка-инвалида, у любого продавца – в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос при подтверждении дохода и занятости – от 20,1%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик/поручитель может получить только один ипотечный кредит по одной из программ с господдержкой.

Условия действительны с 02.07.2024 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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Лента комментариев
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