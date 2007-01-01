ЖДЕМ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
ОАО «Стройполимеркерамика» выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные разработанные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ
- Оформление с полным соц. пакетом.
- Карьерный рост.
- Достойную заработную плату.
- Гибкий график в дружеском коллективе.
ВАКАНСИИ
- Электромонтёр по ремонту автомобилей
- Слесарь-ремонтник
- Оператор п/у (без опыта)
- Съёмщик-укладчик (без опыта)
- Слесарь-сантехник
- Водитель погрузчика
- Уборщик производственных помещений
- Грузчик (без опыта)
- Электромонтёр по ремонту оборудования
- Стропальщик
- Рабочий по комплексному обслуживанию
- Контролёр ОТК
- Каменщик
- Начальник смены
8 (4842) 58-12-06, 8 (910) 860-28-16 Ольга, специалист по подбору кадров
249201, Калужская область, п. Воротынск, ул. Заводская, 1
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Лента комментариев
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Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡...
Куда пропал весь мотобат?...
Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть....
Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг....
Главное деньги списывать на содержание моста вовремя....
Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???...
Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако...
маэстро 🤧😂...
если это итог ... то я нам не завидую...
Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?...