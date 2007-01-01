ЖДЕМ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

ОАО «Стройполимеркерамика» выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные разработанные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Оформление с полным соц. пакетом.

Карьерный рост.

Достойную заработную плату.

Гибкий график в дружеском коллективе.

ВАКАНСИИ

Электромонтёр по ремонту автомобилей

Слесарь-ремонтник

Оператор п/у (без опыта)

Съёмщик-укладчик (без опыта)

Слесарь-сантехник

Водитель погрузчика

Уборщик производственных помещений

Грузчик (без опыта)

Электромонтёр по ремонту оборудования

Стропальщик

Рабочий по комплексному обслуживанию

Контролёр ОТК

Каменщик

Начальник смены

8 (4842) 58-12-06, 8 (910) 860-28-16 Ольга, специалист по подбору кадров

249201, Калужская область, п. Воротынск, ул. Заводская, 1

www.v-kirpich.ru