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Общество

ЖДЕМ В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

13:03 сегодня
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Читайте KP40.RU:

ОАО «Стройполимеркерамика» выпускает продукцию под торговым брендом «Воротынский кирпич». Мы умело сочетаем вековые традиции производства керамического кирпича, знания и опыт поколений, работающих на заводе, последние мировые разработки в сфере производства этого строительного материала, собственные разработанные технологии и, конечно, все природные достоинства кирпича.

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
15:08 сегодня
1 668
Александр Щербаков

Куда пропал весь мотобат?

...
Происшествия
В Калуге 14-летний мотоциклист врезался во внедорожник
12:22 сегодня
1 633
Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Ждём финала: будущее двух исторических зданий в Калуге очень туманно
11:54 сегодня
1 873
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

...
Общество
24 июля появился город Обнинск
10:48 сегодня
3 4836
Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

...
Авто и транспорт
Жителей Калуги напугало состояние опор моста
10:23 сегодня
3 1872
ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

...
Спорт
Калужская легкоатлетка завоевала «серебро» на первенстве России
09:58 сегодня
2 681
Андрей Ермишин

Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

...
Общество
«Буран» переезжает из Калужской области на Урал
09:24 сегодня
1 3587
Василёк

маэстро 🤧😂

...
Статьи, аналитика, репортажи
Он работает даже в 90: яркие подсолнухи и фото из жизни Зураба Церетели - на новой выставке в Калуге
23:35 23.07
1 907
Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

...
Авто и транспорт
В Калужской области подвели полугодовые итоги нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
23:27 23.07
1 694
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
23:26 23.07
2 936
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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