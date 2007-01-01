262 Фото: правительство Калужской области.

Пожилым калужанам помогают добраться на диспансеризацию

Дмитрий Ивьев

В рамках нацпроекта «Демография» пенсионеров старше 65 лет из сельской местности отвозят на диспансеризацию и профилактические осмотры.

Дмитрий Ивьев 262 Фото: правительство Калужской области. Читайте KP40.RU: