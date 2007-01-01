Пожилым калужанам помогают добраться на диспансеризацию
В рамках нацпроекта «Демография» пенсионеров старше 65 лет из сельской местности отвозят на диспансеризацию и профилактические осмотры.
За полгода такой услугой воспользовались 1 695 человек, рассказали 24 июля в правительстве Калужской области.
Мобильные бригады центров социального обслуживания работают на 15 машинах, в которых также установлено оборудование для перевозки пассажиров в инвалидной коляске.
Перевозят пенсионеров бесплатно.
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