Главное — это люди
Специализация компании — разработка и производство широкого ассортимента электронных компонентов и компьютерной техники cо встроенными средствами защиты информации. На заводе в Обнинске развёрнуто полномасштабное производство серверов, компьютеров, ноутбуков, сетевых устройств, систем видеонаблюдения и хранения данных. Что особенно важно, речь идёт не об «отвёрточной» сборке. Всё фактически с нуля разрабатывается и производится на месте — от твердотельного диска до сложнейшего программно-аппаратного комплекса.
Защищённая, или, как часто говорят, доверенная продукция «Крафтвэй» востребована в государственных и коммерческих организациях, в том числе в органах власти, в крупнейших финансовых и промышленных структурах, в ведущих научных, медицинских и учебных заведениях страны, крупных торговых сетях.
Развитие компании идёт по нарастающей, каждый год отмечен каким-то значимым достижением. «Крафтвэй» сегодня — это крупное системообразующее предприятие, один из лидеров отечественной IT‑индустрии и заметный игрок всей российской экономики. А введённый в эксплуатацию в 2007 году завод в Обнинске до сих пор является одним из лучших в стране по своим масштабам и технической оснащённости.
Заслуги компании неоднократно признавались на самом высоком уровне, о чём, в частности, свидетельствует визит на завод в Обнинске президента России Д.А. Медведева в 2010 году.
Сегодня продукция предприятия поставляется во все регионы нашей страны, а при непосредственном участии компании реализуются масштабные программы цифровизации государственного управления. В конце 2023 года в состав акционеров «Крафтвэй» вошла одна из структур корпорации «Росатом». Компании объединили усилия в области производства доверенных программно-аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры. Приток инвестиций также даёт возможность провести запланированную масштабную модернизацию на заводе в Обнинске.
Каким бы совершенным ни было оборудование, главное всегда — люди. У работников производственной площадки «Крафтвэй», а их сегодня более 450 человек, достаточно стимулов для добросовестного эффективного труда.
Им обеспечена доставка до места работы, бесплатное питание в заводской столовой и, конечно, достойная зарплата. Например, простой уборщик производственных помещений зарабатывает здесь порядка 50 тысяч рублей, а что уж говорить об инженерах...
Кто хорошо поработал, тот достоин и хорошего отдыха. Массовые корпоративные мероприятия — одна из традиций компании. Например, в августе будет организован летний фестиваль для всех работников компании, все желающие смогут поехать на базу отдыха, где на лоне природы весело и интересно проведут выходные в играх, конкурсах, соревнованиях.
А ещё компания заключила договор с одним из обнинских фитнес-центров, дав работникам возможность поддерживать физическую форму на льготных условиях.
У руководства «Крафтвэй» много планов по укреплению и стимулированию кадровой базы — это и внедрение системы добровольного медицинского страхования, где предусмотрена и стоматология, и изучение возможности выдавать работникам льготные или бесплатные путёвки, и введение практики квартальных премий.
Спрос на продукцию и услуги «Крафтвэй» растёт, производство нуждается в оптимизации. Завод работает по стандартному графику, но уже осенью рабочий день увеличится до 12 часов, включая обеденный перерыв, зато два рабочих дня будут чередоваться с двумя выходными. Таким образом получится по максимуму использовать производственные мощности и оптимизировать рабочий процесс.
Поэтому «Крафтвэй» готов принять в свою дружную трудовую семью новых участников — ответственных, добросовестных и увлечённых.
Телефон контакт-центра: 8 (48458) 3-09-01.
Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡...
Куда пропал весь мотобат?...
Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть....
Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг....
Главное деньги списывать на содержание моста вовремя....
Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???...
Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако...
маэстро 🤧😂...
если это итог ... то я нам не завидую...
Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?...