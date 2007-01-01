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Главное — это люди

Вот уже почти 20 лет в Обнинске действует завод электронного оборудования АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС».
11:40 сегодня
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Специализация компании — ​разработка и производство широкого ассортимента электронных компонентов и компьютерной техники cо встроенными средствами защиты информации. На заводе в Обнинске развёрнуто полномасштабное производство серверов, компьютеров, ноутбуков, сетевых устройств, систем видеонаблюдения и хранения данных. Что особенно важно, речь идёт не об «отвёрточной» сборке. Всё фактически с нуля разрабатывается и производится на месте — ​от твердотельного диска до сложнейшего программно-­аппаратного комплекса.

Защищённая, или, как часто говорят, доверенная продукция «Крафтвэй» востребована в государственных и коммерческих организациях, в том числе в органах власти, в крупнейших финансовых и промышленных структурах, в ведущих научных, медицинских и учебных заведениях страны, крупных торговых сетях.

Развитие компании идёт по нарастающей, каждый год отмечен каким-­то значимым достижением. «Крафтвэй» сегодня — ​это крупное системообразующее предприятие, один из лидеров отечественной IT‑индустрии и заметный игрок всей российской экономики. А введённый в эксплуатацию в 2007 году завод в Обнинске до сих пор является одним из лучших в стране по своим масштабам и технической оснащённости.

Заслуги компании неоднократно признавались на самом высоком уровне, о чём, в частности, свидетельствует визит на завод в Обнинске президента России Д.А. Медведева в 2010 году.

Сегодня продукция предприятия поставляется во все регионы нашей страны, а при непосредственном участии компании реализуются масштабные программы цифровизации государственного управления. В конце 2023 года в состав акционеров «Крафтвэй» вошла одна из структур корпорации «Росатом». Компании объединили усилия в области производства доверенных программно-­аппаратных комплексов для критической информационной инфраструктуры. Приток инвестиций также даёт возможность провести запланированную масштабную модернизацию на заводе в Обнинске.

Каким бы совершенным ни было оборудование, главное всегда — ​люди. У работников производственной площадки «Крафтвэй», а их сегодня более 450 человек, достаточно стимулов для добросовестного эффективного труда.

Им обеспечена доставка до места работы, бесплатное питание в заводской столовой и, конечно, достойная зарплата. Например, простой уборщик производственных помещений зарабатывает здесь порядка 50 тысяч руб­лей, а что уж говорить об инженерах...

Кто хорошо поработал, тот достоин и хорошего отдыха. Массовые корпоративные мероприятия — ​одна из традиций компании. Например, в августе будет организован летний фестиваль для всех работников компании, все желающие смогут поехать на базу отдыха, где на лоне природы весело и интересно проведут выходные в играх, конкурсах, соревнованиях.

А ещё компания заключила договор с одним из обнинских фитнес-­центров, дав работникам возможность поддерживать физическую форму на льготных условиях.

У руководства «Крафтвэй» много планов по укреплению и стимулированию кадровой базы — ​это и внедрение системы добровольного медицинского страхования, где предусмотрена и стоматология, и изучение возможности выдавать работникам льготные или бесплатные путёвки, и введение практики квартальных премий.

Спрос на продукцию и услуги «Крафтвэй» растёт, производство нуждается в оптимизации. Завод работает по стандартному графику, но уже осенью рабочий день увеличится до 12 часов, включая обеденный перерыв, зато два рабочих дня будут чередоваться с двумя выходными. Таким образом получится по максимуму использовать производственные мощности и оптимизировать рабочий процесс.

Поэтому «Крафтвэй» готов принять в свою дружную трудовую семью новых участников — ​ответственных, добросовестных и увлечённых.

Телефон контакт-центра: 8 (48458) 3-09-01.

https://kraftway.ru/

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Лента комментариев
stepa111

Там работы на 3 часа если работать а если как Калужские супер-пупер дорожники на 3 недели😡

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Darth Vader

Штаб Единой России разместить. Русский мир как он есть.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Историки считают, что Обнинск возник на земле, где более 7 тысяч лет назад селились первобытные люди, а первое письменное упоминание о старинных поселениях Пяткино, Белкино, Самсоново ныне вошедших в городскую черту содержится в Писцовой книге за 1588-1589 гг.

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Н.Влюбчивый

Главное деньги списывать на содержание моста вовремя.

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ajax

Итак, кто же прав: автор или я? "Конева" или Корнева"???

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Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако

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Василёк

маэстро 🤧😂

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Василёк

если это итог ... то я нам не завидую

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23:27 23.07
1 694
ajax

Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?

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