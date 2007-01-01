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Общество

В Калуге 90 лет исполнилось педагогу Валентине Бородич

Более 30 лет она проработала в системе образования, была удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный работник народного просвещения».
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
0 120
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- В жизнь меня вывел комсомол, я активно участвовала в общественной работе, была депутатом народных советов. 9 лет проработала в школе и 25 лет в детском саду, – рассказала Валентина Ивановна

На заслуженном отдыхе она воспитывает любимых внуков и правнуков, увлекается разведением цветов. Поздравили юбиляра, вручили ей цветы и подарки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров.

- Огромное спасибо за ваш многолетний труд и искреннюю заботу о подрастающем поколении! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости духа и оптимизма! – пожелал Валентине Ивановне Глава городского самоуправления.

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маэстро 🤧😂

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если это итог ... то я нам не завидую

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ajax

А по моим данным фамилия девушки: "КоРнева"!!!

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Только когда Денисов обратит внимание на улицу Билибина (от Московской площади до ул. Ленина и даст поручение своим подчинённым?.😡

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VGA

Кнопка "Отправить" комментарий "нажимается" только если она выше нижнего края браузера на несколько сантиметров. Сначала я думал, что для отправки должна быть видна надпись "Просим вас воздержаться от...", но когда видна небольшая часть надписи, то на верхнюю часть кнопки нажать можно, а на нижнюю - нет.

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