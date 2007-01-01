В Калуге 90 лет исполнилось педагогу Валентине Бородич
Более 30 лет она проработала в системе образования, была удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный работник народного просвещения».
- В жизнь меня вывел комсомол, я активно участвовала в общественной работе, была депутатом народных советов. 9 лет проработала в школе и 25 лет в детском саду, – рассказала Валентина Ивановна
На заслуженном отдыхе она воспитывает любимых внуков и правнуков, увлекается разведением цветов. Поздравили юбиляра, вручили ей цветы и подарки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров.
- Огромное спасибо за ваш многолетний труд и искреннюю заботу о подрастающем поколении! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости духа и оптимизма! – пожелал Валентине Ивановне Глава городского самоуправления.
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Лента комментариев
Афиша
Это надо умудриться такой экспонать отдать! Недостойна Калужская область однако...
маэстро 🤧😂...
если это итог ... то я нам не завидую...
Не слишком ли большой крен в сторону футбола??? Зато для других игровых видов с мячом (особенно - баскетбола) нет ни новых залов, ни ФОКов! Теперь к футболу и к хоккею прикипели настолько, что другие виды спорта задвинули на задний план, так?...
а никому не кажется, что работы "в рамках содержания", чтобы иметь результат, должны проводиться регулярно ??? А судя по виду про них там не слышали несколько десятков лет ......
А про расширение парковки у Клинической больницы, МНТК и ракового корпуса нигде ничего не сказано???...
А по моим данным фамилия девушки: "КоРнева"!!!...
Хороший был задел советской эпохи, только он не бесконечен......
Только когда Денисов обратит внимание на улицу Билибина (от Московской площади до ул. Ленина и даст поручение своим подчинённым?.😡...
Кнопка "Отправить" комментарий "нажимается" только если она выше нижнего края браузера на несколько сантиметров. Сначала я думал, что для отправки должна быть видна надпись "Просим вас воздержаться от...", но когда видна небольшая часть надписи, то на верхнюю часть кнопки нажать можно, а на нижнюю - нет....