В Калуге 90 лет исполнилось педагогу Валентине Бородич

Более 30 лет она проработала в системе образования, была удостоена званий «Ветеран труда» и «Заслуженный работник народного просвещения».

- В жизнь меня вывел комсомол, я активно участвовала в общественной работе, была депутатом народных советов. 9 лет проработала в школе и 25 лет в детском саду, – рассказала Валентина Ивановна

На заслуженном отдыхе она воспитывает любимых внуков и правнуков, увлекается разведением цветов. Поздравили юбиляра, вручили ей цветы и подарки Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Макаров.

- Огромное спасибо за ваш многолетний труд и искреннюю заботу о подрастающем поколении! От всей души желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, бодрости духа и оптимизма! – пожелал Валентине Ивановне Глава городского самоуправления.