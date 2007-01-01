На Gislaved фанатеют от шин

Шинный завод в Калуге был запущен в 2013 году, в 2023-м после смены собственника и вхождения в состав шинного кластера «Кордиант» сменил название и вместо «Континентал» стал называться Gislaved.

Собственно, на производственные процессы смена названия никак не повлияла — ​завод ни на час не останавливал выпуск столь необходимой автомобилистам продукции.

Для того чтобы понять, комфортно ли здесь работать, необходимо своими руками попробовать создать хотя бы одну шину.

Мы отпустили нашего корреспондента на один день в просторные цеха шинного завода Gislaved. Всё было по-честному: спецобувь и спецодежда, тщательный инструктаж и, собственно, работа.

Что изменилось со сменой собственника

— Абсолютно ничего, — пояснили нам в руководстве Калужского филиала АО «Кордиант».

— Предприятие не останавливало свою работу, — ​рассказывает директор по персоналу предприятия Марина Ерина. — ​В этом году объём производства увеличился на 25% по сравнению с тем, что мы планировали.

Завод работает круглосуточно, в четыре смены. По российскому законодательству, за работу в ночные смены положена надбавка 20%. Руководство предприятия приняло волевое решение и подняло эту надбавку до 40%. И это лишь малая часть всех мер для увеличения привлекательности работы.

Во все нюансы вник наш корреспондент Владимир Андреев, который на несколько часов стал сотрудником предприятия. Вот его впечатления.

Здесь работать круто

— Поначалу я отнёсся к этому предложению скептически. Действительно, ну что может быть интересного и привлекательного в обычной работе у станка! Меняться моё предубеждение стало практически сразу.

Предприятие расположено в Индустриальном парке «Росва», однако проблем с дорогой нет. Ежедневно задействован транспорт по 16 автобусным маршрутам. Комфортабельные автобусы доставляют рабочих до работы и обратно не только из Калуги, но и из ряда близлежащих районов.

Как полагается, мне выдали спецодежду и специальную обувь, очень удобную и современную, в то же время обеспечивающую надёжную защиту. Затем — очень тщательный и подробный инструктаж по охране труда и меня отдали под крыло руководителя группы операционного процесса Руслана Демидова.

Первый подход «к снаряду» произошёл в цехе резиносмешения, где, собственно, и начинается производство шин.

— Очень ответственно и важно правильно составить рецепт, как в кулинарии: ​чуть пересолил, и никто есть не будет, — ​рассказывает Руслан.

Тяжёлые брикеты каучука сначала нужно аккуратно и по весу разрезать, потом хитрым устройством переместить на ленту транспортера и отправить в миксер. Там добавляются необходимые компоненты и в результате получается резиновое полотно.

Не знаю, честно, кто проектировал расположение всех больших и сложных машин, но я освоился в пространстве участка резиносмешения сразу. Все продумано логистически очень грамотно. Интересуюсь, а долго ли нужно учиться, чтобы вот так же ловко и быстро управлять этой машиной?

— У нас сотрудники из цеха в цех не бегают. Руководитель подразделения отбирает конкретного человека, и дальше рабочий под руководством начальника участка и мастера смены осваивает все процессы. Важно, чтобы человек понимал, как и что он делает. Бездумно нажимать кнопки у нас не получится. Процесс сложный и ответственный.

И увлекательный, затягивающий. Когда мощные механизмы подчиняются любому твоему движению — ​это круто.

Удалось мне в этот день увидеть и самому почувствовать прелесть настоящей мужской работы и в других цехах. Отмечу: процесс везде очень продуман, никаких лишних телодвижений не нужно. Всё работает как часы.

Не работой единой

Пока идём с Русланом Демидовым на заслуженный обед, выясняю, как тут с питанием.

— Сотрудникам предлагают два варианта бесплатного меню. Кроме этого, тем, кто трудился в ночную смену, полагается ранний завтрак, — ​поясняет он, — ​да у нас даже полдник есть, как в детском саду.

Конечно, я понимаю, что начальник всегда старается говорить только о хорошем, поэтому, пока с удовольствием ел вкусный (действительно, очень вкусный!) обед, решил распросить соседей по столику.

— Мне нравится, — ​спокойно и уверенно ответил Михаил, мужчина лет под 40. — ​Работа стабильная, зарплата без задержек. Сына своего, думаю, как подрастёт, сюда приведу. Да вон его рисунок на стене.

Михаил кивнул на вывешенные в заводской столовой детские работы. Как потом выяснилось, на Gislaved большое внимание уделяют семьям сотрудников. Экскурсии на завод, конкурс рисунков, подарки к праздникам. Здесь каждый год в новогодние каникулы выкупают в калужском драмтеатре билеты на спектакли для сотрудников и их семей. А если вдруг приболел, то медобслуживание и лечение —бесплатно для работников, а для членов семей по очень солидным скидкам. Даже зубы можно лечить по этой программе.

После обеда снова встретились с директором по персоналу Мариной Ериной. Она подтвердила слова рабочего.

— Да и добровольное медстрахование у нас общее — ​и для директора, и для простого рабочего условия страхования и перечни учреждений абсолютно идентичны.

У нас и своя волейбольная команда есть, многие в спортзале занимаются, мы специально его арендуем для наших ребят. В Калужском Космическом марафоне постоянно участвуем. В этом году к нам присоединятся сотрудники других филиалов. Побежим все вместе. А вообще, я считаю, главное, что привлекает сотрудников, ​это стабильность. Заказы полны, работа идёт круглосуточно. Зарплата у нас хорошая.

— Сейчас у вас проблемы с кадрами…

— Знаю. Конечно, и нам новые рабочие руки всегда нужны. Мы готовы принять на работу добросовестных мужчин, желательно со средним специальным или высшим образованием. Главное, чтобы было желание обучаться и работать, а мы здесь все нюансы объясним, покажем и научим.

Когда я вышел за современную заводскую проходную, то поймал себя на мысли: ​с радостью бы пришел в местный отдел кадров с трудовой. Но каждый хорош на своём месте. Кто-­то с удовольствием делает шины, а кто-­то с восторгом пишет о хороших людях и производствах. Шинный завод Gislaved как раз из таких. Здесь реально фанатеют от своей работы все: от водителя погрузчика до директора завода. И в этом, наверное, успех предприятия.