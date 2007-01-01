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Общество

Шапша поручил отремонтировать мемориал в Юхнове

Такое поручение губернатор Калужской области дал во вторник, 23 июля, по итогам личного приема граждан.
Дмитрий Ивьев
16:37 сегодня
0 177
Фото: правительство Калужской области.
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Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны на территории Юхновского района шли тяжелые бои. В братской могиле в Юхнове похоронено около 6500 солдат и офицеров.

Мемориал советским воинам установлен в городе 45 лет назад.

Деньги на ремонт выделят из областного бюджета. Работы должны пройти до мая 2025 года.

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Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

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35 11059
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Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
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