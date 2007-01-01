Шапша поручил отремонтировать мемориал в Юхнове

Такое поручение губернатор Калужской области дал во вторник, 23 июля, по итогам личного приема граждан.

Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны на территории Юхновского района шли тяжелые бои. В братской могиле в Юхнове похоронено около 6500 солдат и офицеров.

Мемориал советским воинам установлен в городе 45 лет назад.

Деньги на ремонт выделят из областного бюджета. Работы должны пройти до мая 2025 года.