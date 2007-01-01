Шапша поручил отремонтировать мемориал в Юхнове
Такое поручение губернатор Калужской области дал во вторник, 23 июля, по итогам личного приема граждан.
Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны на территории Юхновского района шли тяжелые бои. В братской могиле в Юхнове похоронено около 6500 солдат и офицеров.
Мемориал советским воинам установлен в городе 45 лет назад.
Деньги на ремонт выделят из областного бюджета. Работы должны пройти до мая 2025 года.
Лента комментариев
ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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